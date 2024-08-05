05 августа 2024

Власти ХМАО перенесли школьные линейки в честь Дня знаний

В ХМАО торжественные линейки в честь Дня знаний пройдут 2 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественные линейки в честь Дня знаний перенесли на 2 сентября
Торжественные линейки в честь Дня знаний перенесли на 2 сентября Фото:

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в школах ХМАО пройдут 2 сентября. Об этом агентству URA.RU сообщили в окружном департаменте образования.

«В соответствии с рекомендациями Минпросвещения, если 1 сентября приходится на выходной, то школьные линейки переносятся на понедельник. Сами торжественные мероприятия пройдут в обычном режиме, без каких-либо ограничений», - отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО могут получить более семи тысяч рублей от окружных властей на подготовку детей к школе. Выплата положена многодетным и малоимущим семьям.

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Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в школах ХМАО пройдут 2 сентября. Об этом агентству URA.RU сообщили в окружном департаменте образования. «В соответствии с рекомендациями Минпросвещения, если 1 сентября приходится на выходной, то школьные линейки переносятся на понедельник. Сами торжественные мероприятия пройдут в обычном режиме, без каких-либо ограничений», - отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО могут получить более семи тысяч рублей от окружных властей на подготовку детей к школе. Выплата положена многодетным и малоимущим семьям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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