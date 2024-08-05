Власти ХМАО перенесли школьные линейки в честь Дня знаний

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в школах ХМАО пройдут 2 сентября. Об этом агентству URA.RU сообщили в окружном департаменте образования.
«В соответствии с рекомендациями Минпросвещения, если 1 сентября приходится на выходной, то школьные линейки переносятся на понедельник. Сами торжественные мероприятия пройдут в обычном режиме, без каких-либо ограничений», - отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин.
Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО могут получить более семи тысяч рублей от окружных властей на подготовку детей к школе. Выплата положена многодетным и малоимущим семьям.
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