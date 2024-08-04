04 августа 2024
03 августа 2024

Власти ХМАО выплатят родителям деньги на подготовку детей к школе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выплаты положены малоимущим и многодетным семьям
Выплаты положены малоимущим и многодетным семьям Фото:

Жители ХМАО могут получить более 7 тысяч рублей от окружных властей на подготовку детей к школе. Выплата положена многодетным и малоимущим семьям.

«[Пособие положены] одному из родителей/законных представителей, которые являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории Югры не менее 10 лет. Выдается на проживающего(-щих) вместе с ними иждивенца(-цев)», — говорится в telegram-канале «Югра официально». При этом среднедушевой доход в данном случае не должен превышать 1,5 прожиточных минимума (в округе это 29 473,5 рубля).

Выплата на детей из малоимущих семей, которые идут в первый класс, составляет 7 975 рублей. А многодетные родители могут получить 7,5 тысяч. «Эти выплаты не предоставляются при назначении единого пособия или ежемесячной денежной выплаты на ребенка 8–17 лет от Социального фонда России», — уточняют в публикации. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители ХМАО могут получить более 7 тысяч рублей от окружных властей на подготовку детей к школе. Выплата положена многодетным и малоимущим семьям. «[Пособие положены] одному из родителей/законных представителей, которые являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории Югры не менее 10 лет. Выдается на проживающего(-щих) вместе с ними иждивенца(-цев)», — говорится в telegram-канале «Югра официально». При этом среднедушевой доход в данном случае не должен превышать 1,5 прожиточных минимума (в округе это 29 473,5 рубля). Выплата на детей из малоимущих семей, которые идут в первый класс, составляет 7 975 рублей. А многодетные родители могут получить 7,5 тысяч. «Эти выплаты не предоставляются при назначении единого пособия или ежемесячной денежной выплаты на ребенка 8–17 лет от Социального фонда России», — уточняют в публикации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...