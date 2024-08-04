Власти ХМАО выплатят родителям деньги на подготовку детей к школе

Жители ХМАО могут получить более 7 тысяч рублей от окружных властей на подготовку детей к школе. Выплата положена многодетным и малоимущим семьям.
«[Пособие положены] одному из родителей/законных представителей, которые являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории Югры не менее 10 лет. Выдается на проживающего(-щих) вместе с ними иждивенца(-цев)», — говорится в telegram-канале «Югра официально». При этом среднедушевой доход в данном случае не должен превышать 1,5 прожиточных минимума (в округе это 29 473,5 рубля).
Выплата на детей из малоимущих семей, которые идут в первый класс, составляет 7 975 рублей. А многодетные родители могут получить 7,5 тысяч. «Эти выплаты не предоставляются при назначении единого пособия или ежемесячной денежной выплаты на ребенка 8–17 лет от Социального фонда России», — уточняют в публикации.
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