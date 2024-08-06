ТАСС: силовики провели следственные действия в Минстрое Чувашии

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Силовики проводят следственные действия в Минстрое Чувашии Фото:

Сотрудники силовых ведомств провели выемку документов в Минстрое Чувашии в рамках следственных действий. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

«В министерстве состоялась выемка документов в рамках проводимых следственных действий», — написали в ТАСС со ссылкой на Минстрой Чувашии. Изъятие документов было произведено в рамках текущих следственных мероприятий, уточнили в ведомстве.

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Сотрудники силовых ведомств провели выемку документов в Минстрое Чувашии в рамках следственных действий. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. «В министерстве состоялась выемка документов в рамках проводимых следственных действий», — написали в ТАСС со ссылкой на Минстрой Чувашии. Изъятие документов было произведено в рамках текущих следственных мероприятий, уточнили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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