ТАСС: силовики провели следственные действия в Минстрое Чувашии

06 августа 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Силовики проводят следственные действия в Минстрое Чувашии Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники силовых ведомств провели выемку документов в Минстрое Чувашии в рамках следственных действий. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. «В министерстве состоялась выемка документов в рамках проводимых следственных действий», — написали в ТАСС со ссылкой на Минстрой Чувашии. Изъятие документов было произведено в рамках текущих следственных мероприятий, уточнили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники силовых ведомств провели выемку документов в Минстрое Чувашии в рамках следственных действий. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. «В министерстве состоялась выемка документов в рамках проводимых следственных действий», — написали в ТАСС со ссылкой на Минстрой Чувашии. Изъятие документов было произведено в рамках текущих следственных мероприятий, уточнили в ведомстве.