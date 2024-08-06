06 августа 2024

Пермяк запрыгнул на автомобиль прямо на дороге и избил его владелицу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Социум города. Пермь, дорожные рабочие, деревья, лето, дорожное движение, дорога, автомобили, рабочие, день
Инцидент произошел прямо на дороге (архивное фото) Фото:

В Перми мужчина прямо на дороге залез на автомобиль и начал на нем прыгать. После этого он избил владелицу авто, сообщают в соцсетях.

«Женщина ехала на работу на своем автомобиле. По адресу Светлогорская, 19 на машину напал мужчина. Сначала он запрыгнул на капот, затем залез на крышу авто и начал на ней прыгать. После того, как женщина попыталась вызвать полицию, неизвестный спрыгнул с автомобиля и начал ее избивать», — пишут в telegram-канале «ЧП Пермь | новости».

Уточняется, что потерпевшая находится на лечении с сотрясением мозга и множественными ушибами. В полиции Перми сообщили, что сообщение об инциденте поступило от очевидца. Мужчину задержали, им оказался 39-летний местный житель.

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В Перми мужчина прямо на дороге залез на автомобиль и начал на нем прыгать. После этого он избил владелицу авто, сообщают в соцсетях. «Женщина ехала на работу на своем автомобиле. По адресу Светлогорская, 19 на машину напал мужчина. Сначала он запрыгнул на капот, затем залез на крышу авто и начал на ней прыгать. После того, как женщина попыталась вызвать полицию, неизвестный спрыгнул с автомобиля и начал ее избивать», — пишут в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». Уточняется, что потерпевшая находится на лечении с сотрясением мозга и множественными ушибами. В полиции Перми сообщили, что сообщение об инциденте поступило от очевидца. Мужчину задержали, им оказался 39-летний местный житель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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