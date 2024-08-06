Пермяк запрыгнул на автомобиль прямо на дороге и избил его владелицу. Видео

07 августа 2024 в 03:13 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел прямо на дороге (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми мужчина прямо на дороге залез на автомобиль и начал на нем прыгать. После этого он избил владелицу авто, сообщают в соцсетях. «Женщина ехала на работу на своем автомобиле. По адресу Светлогорская, 19 на машину напал мужчина. Сначала он запрыгнул на капот, затем залез на крышу авто и начал на ней прыгать. После того, как женщина попыталась вызвать полицию, неизвестный спрыгнул с автомобиля и начал ее избивать», — пишут в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». Уточняется, что потерпевшая находится на лечении с сотрясением мозга и множественными ушибами. В полиции Перми сообщили, что сообщение об инциденте поступило от очевидца. Мужчину задержали, им оказался 39-летний местный житель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми мужчина прямо на дороге залез на автомобиль и начал на нем прыгать. После этого он избил владелицу авто, сообщают в соцсетях. «Женщина ехала на работу на своем автомобиле. По адресу Светлогорская, 19 на машину напал мужчина. Сначала он запрыгнул на капот, затем залез на крышу авто и начал на ней прыгать. После того, как женщина попыталась вызвать полицию, неизвестный спрыгнул с автомобиля и начал ее избивать», — пишут в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». Уточняется, что потерпевшая находится на лечении с сотрясением мозга и множественными ушибами. В полиции Перми сообщили, что сообщение об инциденте поступило от очевидца. Мужчину задержали, им оказался 39-летний местный житель.