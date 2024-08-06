В Перми мужчина прямо на дороге залез на автомобиль и начал на нем прыгать. После этого он избил владелицу авто, сообщают в соцсетях.
«Женщина ехала на работу на своем автомобиле. По адресу Светлогорская, 19 на машину напал мужчина. Сначала он запрыгнул на капот, затем залез на крышу авто и начал на ней прыгать. После того, как женщина попыталась вызвать полицию, неизвестный спрыгнул с автомобиля и начал ее избивать», — пишут в telegram-канале «ЧП Пермь | новости».
Уточняется, что потерпевшая находится на лечении с сотрясением мозга и множественными ушибами. В полиции Перми сообщили, что сообщение об инциденте поступило от очевидца. Мужчину задержали, им оказался 39-летний местный житель.
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В Перми мужчина прямо на дороге залез на автомобиль и начал на нем прыгать. После этого он избил владелицу авто, сообщают в соцсетях. «Женщина ехала на работу на своем автомобиле. По адресу Светлогорская, 19 на машину напал мужчина. Сначала он запрыгнул на капот, затем залез на крышу авто и начал на ней прыгать. После того, как женщина попыталась вызвать полицию, неизвестный спрыгнул с автомобиля и начал ее избивать», — пишут в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». Уточняется, что потерпевшая находится на лечении с сотрясением мозга и множественными ушибами. В полиции Перми сообщили, что сообщение об инциденте поступило от очевидца. Мужчину задержали, им оказался 39-летний местный житель.