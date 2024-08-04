04 августа 2024
03 августа 2024

«Хор Турецкого» выступит в ХМАО на День нефтяника

© Служба новостей «URA.RU»
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Артисты выступят на День нефтяника в Нижневартовске
Артисты выступят на День нефтяника в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске выступит музыкальный коллектив «Хор Турецкого» ко Дню нефтяника. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«По информации управления культуры администрации города, в Нижневартовске на День нефтяника выступит Хор Турецкого», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Концерт пройдет на площади Нефтяников 28 августа.

Звезды российской эстрады уже приезжали в Нижневартовск. Артисты выступали на фестивале «Самотлорские ночи».

Ранее URA.RU рассказывало, что звезда мировой оперы Любовь Казарновская поставит в Ханты-Мансийске три иммерсивных спектакля. Показы пройдут на разных площадках города.

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В Нижневартовске выступит музыкальный коллектив «Хор Турецкого» ко Дню нефтяника. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «По информации управления культуры администрации города, в Нижневартовске на День нефтяника выступит Хор Турецкого», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Концерт пройдет на площади Нефтяников 28 августа. Звезды российской эстрады уже приезжали в Нижневартовск. Артисты выступали на фестивале «Самотлорские ночи». Ранее URA.RU рассказывало, что звезда мировой оперы Любовь Казарновская поставит в Ханты-Мансийске три иммерсивных спектакля. Показы пройдут на разных площадках города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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