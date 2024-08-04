«Хор Турецкого» выступит в ХМАО на День нефтяника

В Нижневартовске выступит музыкальный коллектив «Хор Турецкого» ко Дню нефтяника. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«По информации управления культуры администрации города, в Нижневартовске на День нефтяника выступит Хор Турецкого», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Концерт пройдет на площади Нефтяников 28 августа.
Звезды российской эстрады уже приезжали в Нижневартовск. Артисты выступали на фестивале «Самотлорские ночи».
Ранее URA.RU рассказывало, что звезда мировой оперы Любовь Казарновская поставит в Ханты-Мансийске три иммерсивных спектакля. Показы пройдут на разных площадках города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!