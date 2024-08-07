FT: в ВСУ признали, что оборона Украины дает трещины

07 августа 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

ВСУ теряют свои позиции из-за неумелой ротации, пишет FT Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оборона армии Украины дает трещины, при этом ВС РФ делают успехи на фронте в ДНР. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на одного из украинских чиновников. «Наша оборона дает трещины», — передает газета слова чиновника. Также отмечается, что российским войскам позволила продвинуться вперед неумелая ротация и проблемы с внутренней коммуникацией. Ранее ВС России освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» также нанесли поражение бригадам украинской армии в Торецке, Воздвиженке, Новгородском, Тарасовке и Гродовке, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оборона армии Украины дает трещины, при этом ВС РФ делают успехи на фронте в ДНР. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на одного из украинских чиновников. «Наша оборона дает трещины», — передает газета слова чиновника. Также отмечается, что российским войскам позволила продвинуться вперед неумелая ротация и проблемы с внутренней коммуникацией. Ранее ВС России освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» также нанесли поражение бригадам украинской армии в Торецке, Воздвиженке, Новгородском, Тарасовке и Гродовке, передает «Национальная служба новостей».