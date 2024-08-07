FT: в ВСУ признали, что оборона Украины дает трещины

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ВСУ теряют свои позиции из-за неумелой ротации, пишет FT Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Оборона армии Украины дает трещины, при этом ВС РФ делают успехи на фронте в ДНР. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на одного из украинских чиновников.

«Наша оборона дает трещины», — передает газета слова чиновника. Также отмечается, что российским войскам позволила продвинуться вперед неумелая ротация и проблемы с внутренней коммуникацией.

Ранее ВС России освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» также нанесли поражение бригадам украинской армии в Торецке, Воздвиженке, Новгородском, Тарасовке и Гродовке, передает «Национальная служба новостей».

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Оборона армии Украины дает трещины, при этом ВС РФ делают успехи на фронте в ДНР. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на одного из украинских чиновников. «Наша оборона дает трещины», — передает газета слова чиновника. Также отмечается, что российским войскам позволила продвинуться вперед неумелая ротация и проблемы с внутренней коммуникацией. Ранее ВС России освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» также нанесли поражение бригадам украинской армии в Торецке, Воздвиженке, Новгородском, Тарасовке и Гродовке, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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