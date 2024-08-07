Глаз чемпиона мира по боксу Двали согласились спасти врачи из Москвы

Московские хирурги восстановили глаз боксеру Двали
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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, операционная, операция, медики, хирурги, медицина, врач, урология
Врачи провели сложнейшую операцию по восстановлению глаза Дмитрия Двали Фото:

Врачи изначально не давали надежд на восстановление глаза пострадавшего в массовой драке боксера Дмитрия Двали, но одна из столичных клиник согласилась провести сложнейшую операцию. Об этом сообщил президент спортивного клуба, в котором тренировался боксер, Виктор Тюменев.

«В местной больнице сказали, что по глазу все очень плохо и видеть он не будет», — рассказал Тюменев «Звезде». Он также уточнил, что столичные врачи решили рискнуть и провели операцию, несмотря на минимальные шансы на успех. Операция длилась около пяти часов. По предварительной информации, хирургическое вмешательство прошло успешно.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин наградил Двали медалью «Доблесть и отвага» за мужество и решительность, проявленные при защите ребенка и девушек от толпы агрессивных мужчин в Феодосии. Дело о нападении на Двали было переквалифицировано в покушение на убийство, девять участников драки были задержаны.

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Врачи изначально не давали надежд на восстановление глаза пострадавшего в массовой драке боксера Дмитрия Двали, но одна из столичных клиник согласилась провести сложнейшую операцию. Об этом сообщил президент спортивного клуба, в котором тренировался боксер, Виктор Тюменев. «В местной больнице сказали, что по глазу все очень плохо и видеть он не будет», — рассказал Тюменев «Звезде». Он также уточнил, что столичные врачи решили рискнуть и провели операцию, несмотря на минимальные шансы на успех. Операция длилась около пяти часов. По предварительной информации, хирургическое вмешательство прошло успешно. Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин наградил Двали медалью «Доблесть и отвага» за мужество и решительность, проявленные при защите ребенка и девушек от толпы агрессивных мужчин в Феодосии. Дело о нападении на Двали было переквалифицировано в покушение на убийство, девять участников драки были задержаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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