Глаз чемпиона мира по боксу Двали согласились спасти врачи из Москвы

Врачи изначально не давали надежд на восстановление глаза пострадавшего в массовой драке боксера Дмитрия Двали, но одна из столичных клиник согласилась провести сложнейшую операцию. Об этом сообщил президент спортивного клуба, в котором тренировался боксер, Виктор Тюменев.
«В местной больнице сказали, что по глазу все очень плохо и видеть он не будет», — рассказал Тюменев «Звезде». Он также уточнил, что столичные врачи решили рискнуть и провели операцию, несмотря на минимальные шансы на успех. Операция длилась около пяти часов. По предварительной информации, хирургическое вмешательство прошло успешно.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин наградил Двали медалью «Доблесть и отвага» за мужество и решительность, проявленные при защите ребенка и девушек от толпы агрессивных мужчин в Феодосии. Дело о нападении на Двали было переквалифицировано в покушение на убийство, девять участников драки были задержаны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.