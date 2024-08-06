СК наградил медалью Двали, защитившего ребенка, которого избивала толпа мужчин

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Дмитрий Двали, рискуя жизнью, попытался пресечь противоправное деяние Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за защиту ребенка, которого избивала толпа мужчин. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«За проявленные мужество и решительность Председатель СК России Бастрыкин А.И. принял решение наградить Дмитрия Двали ведомственной медалью „Доблесть и отвага“», — сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета. Двали, рискуя жизнью, предотвратил массовую драку с участием ребенка и защитил проходящих мимо девушек от агрессивных местных жителей, уточнили в ведомстве.

Ранее дело о нападении расследовали как хулиганство, но Бастрыкин поручил переквалифицировать его в покушение на убийство. Девять участников массовой драки в Феодосии, избивших Двали, были установлены, задержаны и находятся в следственном изоляторе по обвинению в покушении на убийство. Во время драки спортсмен получил травму глаза и перелом орбитальной кости, что подтвердили медики в больнице. Некоторые хирурги отказались оперировать травмированный глаз, но один специалист из частной московской клиники согласился попытаться спасти зрение Двали. Операция предварительно назначена на 6 или 7 августа, сообщил тренер спортсмена Иван Щелок.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за защиту ребенка, которого избивала толпа мужчин. Об этом сообщили в Следственном комитете. «За проявленные мужество и решительность Председатель СК России Бастрыкин А.И. принял решение наградить Дмитрия Двали ведомственной медалью „Доблесть и отвага“», — сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета. Двали, рискуя жизнью, предотвратил массовую драку с участием ребенка и защитил проходящих мимо девушек от агрессивных местных жителей, уточнили в ведомстве. Ранее дело о нападении расследовали как хулиганство, но Бастрыкин поручил переквалифицировать его в покушение на убийство. Девять участников массовой драки в Феодосии, избивших Двали, были установлены, задержаны и находятся в следственном изоляторе по обвинению в покушении на убийство. Во время драки спортсмен получил травму глаза и перелом орбитальной кости, что подтвердили медики в больнице. Некоторые хирурги отказались оперировать травмированный глаз, но один специалист из частной московской клиники согласился попытаться спасти зрение Двали. Операция предварительно назначена на 6 или 7 августа, сообщил тренер спортсмена Иван Щелок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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