СК наградил медалью Двали, защитившего ребенка, которого избивала толпа мужчин

06 августа 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Дмитрий Двали, рискуя жизнью, попытался пресечь противоправное деяние Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Председатель СК России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за защиту ребенка, которого избивала толпа мужчин. Об этом сообщили в Следственном комитете. «За проявленные мужество и решительность Председатель СК России Бастрыкин А.И. принял решение наградить Дмитрия Двали ведомственной медалью „Доблесть и отвага“», — сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета. Двали, рискуя жизнью, предотвратил массовую драку с участием ребенка и защитил проходящих мимо девушек от агрессивных местных жителей, уточнили в ведомстве. Ранее дело о нападении расследовали как хулиганство, но Бастрыкин поручил переквалифицировать его в покушение на убийство. Девять участников массовой драки в Феодосии, избивших Двали, были установлены, задержаны и находятся в следственном изоляторе по обвинению в покушении на убийство. Во время драки спортсмен получил травму глаза и перелом орбитальной кости, что подтвердили медики в больнице. Некоторые хирурги отказались оперировать травмированный глаз, но один специалист из частной московской клиники согласился попытаться спасти зрение Двали. Операция предварительно назначена на 6 или 7 августа, сообщил тренер спортсмена Иван Щелок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СК России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за защиту ребенка, которого избивала толпа мужчин. Об этом сообщили в Следственном комитете. «За проявленные мужество и решительность Председатель СК России Бастрыкин А.И. принял решение наградить Дмитрия Двали ведомственной медалью „Доблесть и отвага“», — сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета. Двали, рискуя жизнью, предотвратил массовую драку с участием ребенка и защитил проходящих мимо девушек от агрессивных местных жителей, уточнили в ведомстве. Ранее дело о нападении расследовали как хулиганство, но Бастрыкин поручил переквалифицировать его в покушение на убийство. Девять участников массовой драки в Феодосии, избивших Двали, были установлены, задержаны и находятся в следственном изоляторе по обвинению в покушении на убийство. Во время драки спортсмен получил травму глаза и перелом орбитальной кости, что подтвердили медики в больнице. Некоторые хирурги отказались оперировать травмированный глаз, но один специалист из частной московской клиники согласился попытаться спасти зрение Двали. Операция предварительно назначена на 6 или 7 августа, сообщил тренер спортсмена Иван Щелок.