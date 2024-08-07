Власти ХМАО увеличили выплату контрактникам до 1,8 миллиона рублей

В ХМАО увеличили единоразовую выплату для служащих по контракту
© Служба новостей «URA.RU»
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Выплата для служащих по контракту составит до 1 850 000 рублей
Выплата для служащих по контракту составит до 1 850 000 рублей Фото:

В ХМАО власти увеличили единоразовую выплату за заключение контракта до 1,85 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Правительство Югры увеличило размер единовременной региональной выплаты при заключении контракта на военную службу. При суммировании региональной, федеральной и местной выплат военнослужащий в Югре получает сразу 1 850 000 рублей», — сообщили в пресс-службе правительства ХМАО. 

При заключении контракта военнослужащий получает единовременно 1 300 000. К этой выплате добавляется федеральная в 400 тысяч и местная в 150 тысяч. Местные выплаты есть в Пыть — Яхе, Сургуте, Сургутском районе и Нефтеюганске. 

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО помогут родителям собрать детей в школу. Жители региона смогут получить семь тысяч рублей на эти цели от окружных властей. 

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В ХМАО власти увеличили единоразовую выплату за заключение контракта до 1,85 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве. «Правительство Югры увеличило размер единовременной региональной выплаты при заключении контракта на военную службу. При суммировании региональной, федеральной и местной выплат военнослужащий в Югре получает сразу 1 850 000 рублей», — сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.  При заключении контракта военнослужащий получает единовременно 1 300 000. К этой выплате добавляется федеральная в 400 тысяч и местная в 150 тысяч. Местные выплаты есть в Пыть — Яхе, Сургуте, Сургутском районе и Нефтеюганске.  Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО помогут родителям собрать детей в школу. Жители региона смогут получить семь тысяч рублей на эти цели от окружных властей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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