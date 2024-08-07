Власти ХМАО увеличили выплату контрактникам до 1,8 миллиона рублей

В ХМАО власти увеличили единоразовую выплату за заключение контракта до 1,85 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.
«Правительство Югры увеличило размер единовременной региональной выплаты при заключении контракта на военную службу. При суммировании региональной, федеральной и местной выплат военнослужащий в Югре получает сразу 1 850 000 рублей», — сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.
При заключении контракта военнослужащий получает единовременно 1 300 000. К этой выплате добавляется федеральная в 400 тысяч и местная в 150 тысяч. Местные выплаты есть в Пыть — Яхе, Сургуте, Сургутском районе и Нефтеюганске.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО помогут родителям собрать детей в школу. Жители региона смогут получить семь тысяч рублей на эти цели от окружных властей.
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