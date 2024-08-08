Мэрия Челябинска по итогам общественных обсуждений разрешила бизнесмену Ивану Зонову возвести ресторан в частном секторе в Калининском районе недалеко от дороги «Меридиан». Площадь участка под застройку составляет 1 тысячу 300 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии.
«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство здания общественного питания) в территориальной индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах развития по улице Кудрявцева, участок № 10 (стр.) в Калининском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.
Земля под застройку находится в Калининском районе недалеко от автодороги «Меридиан». Кадастровая стоимость участка составляет 2 миллиона 978 тысяч рублей. Замечания и предложения по проекту принимались на общественных слушаниях в период с 19 по 26 июля 2024 года.
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