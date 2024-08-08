08 августа 2024

Власти разрешили челябинскому бизнесмену построить ресторан в частном секторе. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кадастровая стоимость участка составляет 2 миллиона 978 тысяч рублей
Кадастровая стоимость участка составляет 2 миллиона 978 тысяч рублей Фото:

Мэрия Челябинска по итогам общественных обсуждений разрешила бизнесмену Ивану Зонову возвести ресторан в частном секторе в Калининском районе недалеко от дороги «Меридиан». Площадь участка под застройку составляет 1 тысячу 300 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии.

«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство здания общественного питания) в территориальной индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах развития по улице Кудрявцева, участок № 10 (стр.) в Калининском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.

Земля под застройку находится в Калининском районе недалеко от автодороги «Меридиан». Кадастровая стоимость участка составляет 2 миллиона 978 тысяч рублей. Замечания и предложения по проекту принимались на общественных слушаниях в период с 19 по 26 июля 2024 года.

Земля под застройку находится в Калининском районе недалеко от автодороги "Меридиан"
Земля под застройку находится в Калининском районе недалеко от автодороги "Меридиан"
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Челябинска по итогам общественных обсуждений разрешила бизнесмену Ивану Зонову возвести ресторан в частном секторе в Калининском районе недалеко от дороги «Меридиан». Площадь участка под застройку составляет 1 тысячу 300 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии. «Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство здания общественного питания) в территориальной индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах развития по улице Кудрявцева, участок № 10 (стр.) в Калининском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии. Земля под застройку находится в Калининском районе недалеко от автодороги «Меридиан». Кадастровая стоимость участка составляет 2 миллиона 978 тысяч рублей. Замечания и предложения по проекту принимались на общественных слушаниях в период с 19 по 26 июля 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...