Центральную остановку Тюмени украсили полями с настоящей тыквой

Тыквы высадили на двух больших клумбах на остановке "Океан" в Тюмени
В Тюмени на клумбах возле автобусной остановки высадили плантацию тыкв. Как рассказали URA.RU в администрации ресторана, который был инициатором посадок, сделано это было для украшения города.
«В приготовлении блюд эти тыквы мы использовать не будем. Высадили их в декоративных целях, чтобы украшали город. А к октябрю мы из них сделаем украшение на Хэллоуин», — рассказали URA.RU в администрации.
Сейчас плодов тыквы еще не видно, под широкими листьями тюменцы видят только первые желтые цветы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени проходит фестиваль «Тайгастро», где подают стейк из тыквы.
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