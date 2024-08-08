08 августа 2024

Центральную остановку Тюмени украсили полями с настоящей тыквой

© Служба новостей «URA.RU»
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Тыквы высадили на двух больших клумбах на остановке "Океан" в Тюмени
Тыквы высадили на двух больших клумбах на остановке "Океан" в Тюмени Фото:

В Тюмени на клумбах возле автобусной остановки высадили плантацию тыкв. Как рассказали URA.RU в администрации ресторана, который был инициатором посадок, сделано это было для украшения города.

«В приготовлении блюд эти тыквы мы использовать не будем. Высадили их в декоративных целях, чтобы украшали город. А к октябрю мы из них сделаем украшение на Хэллоуин», — рассказали URA.RU в администрации.

Сейчас плодов тыквы еще не видно, под широкими листьями тюменцы видят только первые желтые цветы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени проходит фестиваль «Тайгастро», где подают стейк из тыквы.

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В Тюмени на клумбах возле автобусной остановки высадили плантацию тыкв. Как рассказали URA.RU в администрации ресторана, который был инициатором посадок, сделано это было для украшения города. «В приготовлении блюд эти тыквы мы использовать не будем. Высадили их в декоративных целях, чтобы украшали город. А к октябрю мы из них сделаем украшение на Хэллоуин», — рассказали URA.RU в администрации. Сейчас плодов тыквы еще не видно, под широкими листьями тюменцы видят только первые желтые цветы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени проходит фестиваль «Тайгастро», где подают стейк из тыквы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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