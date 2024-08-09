В Челябинской области на контроле остаются 300 частных подтопленных домов. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 8 августа подтопленными считались 220 домов.
«На контроле подтопление 300 частных жилых домов и 601 приусадебного участка», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. 8 августа подтопленными были 220 частных домов и 558 участков.
За прошедшие сутки от воды освободились десять участков (девять в Коркино и один в Еманжелинском районе). В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 23 человека, в том числе семь детей, говорят в челябинском МЧС.
Перелив воды через автомобильную трассу в районе поселка Новоандреевка Миасского округа прекратился. Вода проходит через две пропускные трубы, там подтопленных жилых домов нет.
Жителей поселков Сактаево и Мухаметово около Карабаша ранее предупредили о возможной эвакуации. Вода на озере Сырыкуль 9 августа вышла из берегов, была угроза размыва дамы, сообщил глава Карабаша Станислав Афансенко.
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