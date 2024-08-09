09 августа 2024

Количество подтопленных домов снова увеличилось в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Коркино за сутки вода ушла с девяти участков (архивное фото)
В Коркино за сутки вода ушла с девяти участков (архивное фото) Фото:

В Челябинской области на контроле остаются 300 частных подтопленных домов. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 8 августа подтопленными считались 220 домов.

«На контроле подтопление 300 частных жилых домов и 601 приусадебного участка», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. 8 августа подтопленными были 220 частных домов и 558 участков.

За прошедшие сутки от воды освободились десять участков (девять в Коркино и один в Еманжелинском районе). В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 23 человека, в том числе семь детей, говорят в челябинском МЧС.

Перелив воды через автомобильную трассу в районе поселка Новоандреевка Миасского округа прекратился. Вода проходит через две пропускные трубы, там подтопленных жилых домов нет.

Жителей поселков Сактаево и Мухаметово около Карабаша ранее предупредили о возможной эвакуации. Вода на озере Сырыкуль 9 августа вышла из берегов, была угроза размыва дамы, сообщил глава Карабаша Станислав Афансенко.

Перелив воды через дорогу около Новоандреевки прекратился
Перелив воды через дорогу около Новоандреевки прекратился
Фото:

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В Челябинской области на контроле остаются 300 частных подтопленных домов. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 8 августа подтопленными считались 220 домов. «На контроле подтопление 300 частных жилых домов и 601 приусадебного участка», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. 8 августа подтопленными были 220 частных домов и 558 участков. За прошедшие сутки от воды освободились десять участков (девять в Коркино и один в Еманжелинском районе). В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 23 человека, в том числе семь детей, говорят в челябинском МЧС. Перелив воды через автомобильную трассу в районе поселка Новоандреевка Миасского округа прекратился. Вода проходит через две пропускные трубы, там подтопленных жилых домов нет. Жителей поселков Сактаево и Мухаметово около Карабаша ранее предупредили о возможной эвакуации. Вода на озере Сырыкуль 9 августа вышла из берегов, была угроза размыва дамы, сообщил глава Карабаша Станислав Афансенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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