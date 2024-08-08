Жителей поселков Сактаево и Мухаметово в Челябинской области попросили быть готовыми к эвакуации из-за подтопления из-за возможного размыва дамбы на озере Сырыткуль. С предупреждением выступил глава Карабаша Станислав Афансенко.
«Уважаемые жители Сактаево и Мухаметово! В связи с увеличением объема воды в озере Сырыткуль и расширением места промыва гидротехнического сооружения, будьте готовы к подтоплению придомовых территорий, так как сохраняются вероятность повышения уровня воды в реке Миасс. Также просьба в случае необходимости быть готовым к эвакуации!» — написал мэр в официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
Озеро находится в Миасском городском округе на территории Ильменского заповедника. О возможном прорыве дамбы шла речь на совещании у вице-губернатора Алексея Фартыгина. Для укрепления насыпи сейчас подвозят скальный грунт с ближайшего карьера. Вода угрожает переливом через дорогу Миасс- Карабаш — Кыштым, движение по которой закрыли утром — по другую ее сторону расположен поселок Новоандреевка.
По расчетам специалистов МЧС, «лишняя» вода должна уйти в реку Миасс и далее в Аргазинское водохранилище, Новоандреевка останется незатронутой. Саму ситуацию в ведомстве назвали «прогнозируемой и контролируемой». Однако на всякий случай пункты временного размещения подготовлены к приему людей.
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