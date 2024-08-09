Развлечения Центр Екатеринбурга заполонили толпы людей: главные фото с концерта звезд «нулевых» На бесплатный концерт «Дискотеки Аварии» вышли тысячи екатеринбуржцев 10 августа 2024 в 21:15 Размер текста - 17 + 17 августа в Историческом сквере наверняка будет так же Фото: Размик Закарян © URA.RU На финал Дня строителя в центре Екатеринбурга (фактически это репетиция Дня города, который ровно через неделю) с концертом «Дискотеки Аварии» пришли тысячи горожан. Среди них — корреспондент URA.RU. Гуляния в Историческом сквере проходят целый день. Ближе к вечеру девелоперы разыграли среди работников отрасли полтора миллиона рублей (три победителя получили по 500 тысяч). Перед этим заезжал губернатор Евгений Куйвашев, а до него площадку осмотрел мэр Алексей Орлов вместе со свитой. Выход на сцену «Дискотеки Аварии» предваряло выступление Леры Кафер. Закончится шоу праздничным салютом. Алексей Серов Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На финал Дня строителя в центре Екатеринбурга (фактически это репетиция Дня города, который ровно через неделю) с концертом «Дискотеки Аварии» пришли тысячи горожан. Среди них — корреспондент URA.RU. Гуляния в Историческом сквере проходят целый день. Ближе к вечеру девелоперы разыграли среди работников отрасли полтора миллиона рублей (три победителя получили по 500 тысяч). Перед этим заезжал губернатор Евгений Куйвашев, а до него площадку осмотрел мэр Алексей Орлов вместе со свитой. Выход на сцену «Дискотеки Аварии» предваряло выступление Леры Кафер. Закончится шоу праздничным салютом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям