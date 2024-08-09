09 августа 2024

Центр Екатеринбурга заполонили толпы людей: главные фото с концерта звезд «нулевых»

На бесплатный концерт «Дискотеки Аварии» вышли тысячи екатеринбуржцев
© Служба новостей «URA.RU»
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17 августа в Историческом сквере наверняка будет так же
17 августа в Историческом сквере наверняка будет так же Фото:

На финал Дня строителя в центре Екатеринбурга (фактически это репетиция Дня города, который ровно через неделю) с концертом «Дискотеки Аварии» пришли тысячи горожан. Среди них — корреспондент URA.RU.

Гуляния в Историческом сквере проходят целый день. Ближе к вечеру девелоперы разыграли среди работников отрасли полтора миллиона рублей (три победителя получили по 500 тысяч). Перед этим заезжал губернатор Евгений Куйвашев, а до него площадку осмотрел мэр Алексей Орлов вместе со свитой.

Выход на сцену «Дискотеки Аварии» предваряло выступление Леры Кафер. Закончится шоу праздничным салютом.

Алексей Серов
Алексей Серов
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На финал Дня строителя в центре Екатеринбурга (фактически это репетиция Дня города, который ровно через неделю) с концертом «Дискотеки Аварии» пришли тысячи горожан. Среди них — корреспондент URA.RU. Гуляния в Историческом сквере проходят целый день. Ближе к вечеру девелоперы разыграли среди работников отрасли полтора миллиона рублей (три победителя получили по 500 тысяч). Перед этим заезжал губернатор Евгений Куйвашев, а до него площадку осмотрел мэр Алексей Орлов вместе со свитой. Выход на сцену «Дискотеки Аварии» предваряло выступление Леры Кафер. Закончится шоу праздничным салютом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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