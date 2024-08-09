Центр Екатеринбурга заполонили толпы людей: главные фото с концерта звезд «нулевых»

На финал Дня строителя в центре Екатеринбурга (фактически это репетиция Дня города, который ровно через неделю) с концертом «Дискотеки Аварии» пришли тысячи горожан. Среди них — корреспондент URA.RU.
Гуляния в Историческом сквере проходят целый день. Ближе к вечеру девелоперы разыграли среди работников отрасли полтора миллиона рублей (три победителя получили по 500 тысяч). Перед этим заезжал губернатор Евгений Куйвашев, а до него площадку осмотрел мэр Алексей Орлов вместе со свитой.
Выход на сцену «Дискотеки Аварии» предваряло выступление Леры Кафер. Закончится шоу праздничным салютом.
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