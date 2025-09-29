Экс-следователь из Екатеринбурга нашла аферистов, наживающихся на фанатах Мэнсона

Бывший следователь из Екатеринбурга Екатерина Герлах пожаловалась в прокуратуру на группу лиц, которые, по ее мнению, якобы организовали мошеннический сбор средств. По ее словам, аферисты собирают деньги с фанатов Мэнсона, чтобы якобы сделать ему подарок.
Ранее URA.RU писало, что 6 сентября Герлах побывала на концерте Мэнсона в Алма-Ате (Казахстан). Там она хотела передать ему подарок, но организаторы не пропустили ее к артисту. Вернувшись в столицу Урала, Екатерина нашла сообщество в соцсети «ВКонтакте», где увидела сбор средств на сувенир музыканту. Она считает, что администраторы паблика могут обманывать поклонников Мэнсона.
«Этого сообщества вообще не должно быть. В 2022 году Орджоникидзевский райсуд вынес решение о блокировке группы. Но после этого руководители уклоняются от исполнения этого решения, создавая группы с помощью зеркальных ссылок», — уверяет общественница.
По ее словам, руководители паблика собирают деньги, чтобы сделать фанатскую книгу для артиста. Они уверяют, что собираются передать ее лично музыканту в руки. «За публикацию двух-трех строчек в общей книге нужно отдать 7500 рублей. Неизвестному лицу, которое не может толком рассказать о концепции подарка. Когда я стала расспрашивать его о том, какой будет книга, кто художник, он стал путаться в показаниях. Главное — мне ни разу не сказали, что после изготовления и доставки книги покажут кассовые чеки. А потом неизвестный стал уверять меня, что он якобы не только лично общается с командой Мэнсона, но и с ним самим. Тут я поняла, что имею дело с мошенниками», — заявила Герлах.
Она отметила, что сообщество уже собрало 200 тысяч рублей. «Я направила жалобу в прокуратуру с просьбой закрыть очередную зеркальную ссылку на сообщество. Также направила материал в отношении незнакомца в полицию, чтобы силовики проверили его на предмет мошенничества. Ранее он уже был замечен в скандале, когда перепродавал билеты на шоу Мэнсона в Стамбуле с накруткой в 10%. На этом он заработал около 200 тысяч рублей», — добавила Герлах.
«Хочу напомнить, что нужно быть внимательными при общении с незнакомцами. Мошенники втираются в доверие умело, остерегайтесь их. Не переводите деньги неизвестными вам людям», — заключила экс-следователь.
