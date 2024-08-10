В Перми закроют проезд у моторного завода

Дорожники приступят к ремонту проезда в Перми
Из-за ремонта дорожного полотна в Перми будет перекрыт проезд от моторного завода до улицы Куйбышева. Об этом рассказали в краевом Минтрансе.
«С 12 по 22 августа на проезде от проходной Пермского моторного завода (Комсомольский проспект, 93) до улицы Куйбышева временно будет прекращено движение транспорта. Ограничение связано с ремонтом дороги», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Водителей попросили с пониманием отнестись к неудобствам из-за ремонта, отметили чиновники. Они добавили, что необходимо заранее планировать маршрут поездок.
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