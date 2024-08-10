10 августа 2024
09 августа 2024

В Перми закроют проезд у моторного завода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорожники приступят к ремонту проезда в Перми
Дорожники приступят к ремонту проезда в Перми Фото:

Из-за ремонта дорожного полотна в Перми будет перекрыт проезд от моторного завода до улицы Куйбышева. Об этом рассказали в краевом Минтрансе.

«С 12 по 22 августа на проезде от проходной Пермского моторного завода (Комсомольский проспект, 93) до улицы Куйбышева временно будет прекращено движение транспорта. Ограничение связано с ремонтом дороги», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Водителей попросили с пониманием отнестись к неудобствам из-за ремонта, отметили чиновники. Они добавили, что необходимо заранее планировать маршрут поездок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за ремонта дорожного полотна в Перми будет перекрыт проезд от моторного завода до улицы Куйбышева. Об этом рассказали в краевом Минтрансе. «С 12 по 22 августа на проезде от проходной Пермского моторного завода (Комсомольский проспект, 93) до улицы Куйбышева временно будет прекращено движение транспорта. Ограничение связано с ремонтом дороги», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Водителей попросили с пониманием отнестись к неудобствам из-за ремонта, отметили чиновники. Они добавили, что необходимо заранее планировать маршрут поездок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...