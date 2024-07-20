Врач рассказала, чем опасны нарушения режима сна

Врач Лебедева: принудительная перестройка режима сна вызывает заболевания

Если здоровый сон 7-8 часов прерывается, то это ухудшает работу мозга человека, считает диетолог Анастасия Лебедева Фото: Анна Майорова © URA.RU

Нарушение режима сна или его принудительная перестройка могут повлиять на самочувствие человека и качество работы мозга, а также вызвать различные заболевания. Об этом сообщила диетолог и доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

«Сон здорового человека составляет 7-8 часов, если он по разным причинам прерывается, это существенно влияет на самочувствие человека», — заявила Лебедева в беседе с «РИА Новости». Диетолог провела прямую связь между качеством работы человека и эффективностью работы его мозга, который перезаряжается после состояния полного покоя. Поэтому необходимо всегда находить время для сна, вне зависимости от того, насколько сильно человек переживает или загружен.

По ее словам, нет единого для всех людей времени начала сна и пробуждения. Современные исследования показали, что у каждого человека свой циркадный ритм (биоритм человека, «внутренние часы», которые зависят от его физиологических особенностей и адаптации к смене дня и ночи). В зависимости от этих ритмов отличается и режим сна у разных людей.

В пример Лебедева привела различия между «совами» и жаворонками». Она отметила, что это два типа головного мозга, активизирующиеся в разное время в зависимости от работы гормонов. Нервная система у них также функционирует по-разному. Если у первых «зарядка» организма происходит с утра, то у вторых мозг активизируется позже. Поэтому диетолог считает, что переучивать «сов» в «жаворонков» или наоборот (например, брать ночные смены «жаворонкам») нельзя, поскольку это может стать причиной различных заболеваний.

Ранее стало известно, что недосып или пересыпание повышают риск развития диабета. Регулярность же режима сна способствует снижению риска развития этого заболевания.