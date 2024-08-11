11 августа 2024

Челябинские медики получают зарплату на 30 тысяч меньше ожидаемой

© Служба новостей «URA.RU»
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Медсестры в Челябинской области ждут более высоких зарплат
Медсестры в Челябинской области ждут более высоких зарплат Фото:

Расхождения между ожиданиями и реальностью по зарплате у среднего медперсонала в Челябинской области достигло 30 тысяч рублей. Как 12 августа URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», зарплата за год не выросла, оставшись ниже желаемого уровня.

«Медианная заработная плата за год по среднему и младшему медперсоналу не увеличилась и составила 35 тысяч рублей. Однако у ряда категорий сотрудников показатель увеличился. Доходы ассистентов стоматолога поднялись на 10% до 40,7 тысячи рублей. При этом рост средних зарплатных ожиданий за год у ассистентов стоматолога достиг 40% с целью получать 70 тысяч рублей», — отметили в офисе «Зарплаты.ру».

Ассистенты стоматологов стали одними из лидеров по росту зарплатных ожиданий. В категории медсестер и медбратьев индикатор вырос на 13% до 44,8 тысячи рублей. При этом их средняя зарплата составила 36,6 тысячи рублей, увеличившись всего на 3%.

Количество новых резюме увеличилось на 26%. Прирост стал первым с начала пандемии коронавируса. Одновременно исследование показало рост спроса на средний и младший медицинский персонал со стороны работодателей на 5%. Самыми востребованными оказались медсестры (68% от всех вакансий), за ними следуют фельдшеры (15%) и ассистенты стоматологов (9%).

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Расхождения между ожиданиями и реальностью по зарплате у среднего медперсонала в Челябинской области достигло 30 тысяч рублей. Как 12 августа URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», зарплата за год не выросла, оставшись ниже желаемого уровня. «Медианная заработная плата за год по среднему и младшему медперсоналу не увеличилась и составила 35 тысяч рублей. Однако у ряда категорий сотрудников показатель увеличился. Доходы ассистентов стоматолога поднялись на 10% до 40,7 тысячи рублей. При этом рост средних зарплатных ожиданий за год у ассистентов стоматолога достиг 40% с целью получать 70 тысяч рублей», — отметили в офисе «Зарплаты.ру». Ассистенты стоматологов стали одними из лидеров по росту зарплатных ожиданий. В категории медсестер и медбратьев индикатор вырос на 13% до 44,8 тысячи рублей. При этом их средняя зарплата составила 36,6 тысячи рублей, увеличившись всего на 3%. Количество новых резюме увеличилось на 26%. Прирост стал первым с начала пандемии коронавируса. Одновременно исследование показало рост спроса на средний и младший медицинский персонал со стороны работодателей на 5%. Самыми востребованными оказались медсестры (68% от всех вакансий), за ними следуют фельдшеры (15%) и ассистенты стоматологов (9%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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