В Челябинской области усилен контроль за дамбами из-за надвигающихся ливней

Дамбы в Челябинской области находятся на особом контроле из-за дождей
Дамбы в Челябинской области находятся на особом контроле из-за дождей

В Челябинской области усилен контроль за гидротехническими сооружениями (ГТС) из-за дождей, которые заметно усилятся к выходным. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии региона. 

«В связи с продолжительными осадками на территории Челябинской области усилен контроль за ГТС в регионе. Главам муниципалитетов и руководителям организаций, эксплуатирующих ГТС, рекомендовано держать ситуацию на постоянном контроле», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Доклады об уровне водохранилищ заслушаны от представителей Сатки, Катав-Ивановска, Аши, Юрюзани, Златоуста, Верхнего Уфалея и Кусы.

В ближайшие выходные 6-7 сентября по области местами прогнозируются сильные дожди. На данный момент ситуация стабильная, добавили в ведомстве. 

В Карабаше в 2024 году из-за проливных дождей прорвало дамбу на Киалимском водохранилище и началась эвакуация жителей. В зоне подтопления находились жители четырех сел Челябинской области.

