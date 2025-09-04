В Челябинской области усилен контроль за дамбами из-за надвигающихся ливней

В Челябинской области усилен контроль за гидротехническими сооружениями (ГТС) из-за дождей, которые заметно усилятся к выходным. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии региона.
«В связи с продолжительными осадками на территории Челябинской области усилен контроль за ГТС в регионе. Главам муниципалитетов и руководителям организаций, эксплуатирующих ГТС, рекомендовано держать ситуацию на постоянном контроле», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Доклады об уровне водохранилищ заслушаны от представителей Сатки, Катав-Ивановска, Аши, Юрюзани, Златоуста, Верхнего Уфалея и Кусы.
В ближайшие выходные 6-7 сентября по области местами прогнозируются сильные дожди. На данный момент ситуация стабильная, добавили в ведомстве.
В Карабаше в 2024 году из-за проливных дождей прорвало дамбу на Киалимском водохранилище и началась эвакуация жителей. В зоне подтопления находились жители четырех сел Челябинской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!