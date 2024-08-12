Свердловчане потратили на украшения четыре миллиарда рублей за полгода

Свердловская область вышла в лидеры по объему продаж среди регионов УрФО, где жители потратили рекордные 4,76 миллиарда рублей на ювелирные украшения за полгода. Данными с URA.RU поделились в аналитическом центре SOKOLOV.
«Суммарно жители Свердловской области впервые потратили на ювелирные украшения 4,76 миллиарда рублей», — говорится в релизе. Средний чек покупки составил семь тысяч рублей. Оборот ювелирного рынка вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Ранее в SOKOLOV сообщали, что за девять месяцев 2023 года свердловчане потратили 5,92 миллиарда рублей. Такой показатель сделал регион лидером рынка ювелирной розницы УрФО.
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