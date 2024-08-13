13 августа 2024

Прокуратура вскрыла тысячи нарушений в работе полиции Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубанский казачий хор. Курган, полиция, полицейский
Тысячи сотрудников МВД наказаны Фото:

В Екатеринбурге за первые шесть месяцев 2024 года полицейские допустили массу нарушений при регистрации сообщений о преступлениях. За этот период прокуроры отменили почти шесть тысяч незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, которые выписывали представители МВД. Об этом говорится в отчете городской прокуратуры, который имеется в распоряжении URA.RU.

«Показатели за шесть месяцев свидетельствуют о многочисленных нарушениях, допущенных органами полиции при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях… Прокурорами отменено 5902 незаконных (необоснованных) постановления об отказе в возбуждении дел, вынесенных сотрудниками УМВД России по Екатеринбургу и территориальных отделов полиции», — следует из документа за подписью прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой. За первое полугодие прошлого года незаконных отказов было больше — 6040.

Прокуратура внесла 861 требование и 238 представлений об устранении нарушений закона. По их итогам 1314 полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности, 399 следователей свердловского СК и УМВД, в работе которых суммарно нашли 4361 нарушение, также были наказаны. Еще к ответственности привлекли более тысячи дознавателей полиции (вскрыли 1285 нарушений, которые были устранены).

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге за первые шесть месяцев 2024 года полицейские допустили массу нарушений при регистрации сообщений о преступлениях. За этот период прокуроры отменили почти шесть тысяч незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, которые выписывали представители МВД. Об этом говорится в отчете городской прокуратуры, который имеется в распоряжении URA.RU. «Показатели за шесть месяцев свидетельствуют о многочисленных нарушениях, допущенных органами полиции при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях… Прокурорами отменено 5902 незаконных (необоснованных) постановления об отказе в возбуждении дел, вынесенных сотрудниками УМВД России по Екатеринбургу и территориальных отделов полиции», — следует из документа за подписью прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой. За первое полугодие прошлого года незаконных отказов было больше — 6040. Прокуратура внесла 861 требование и 238 представлений об устранении нарушений закона. По их итогам 1314 полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности, 399 следователей свердловского СК и УМВД, в работе которых суммарно нашли 4361 нарушение, также были наказаны. Еще к ответственности привлекли более тысячи дознавателей полиции (вскрыли 1285 нарушений, которые были устранены). URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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© Служба новостей «URA.RU»
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