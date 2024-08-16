Зеленский показал видео переговоров с Сырским на фоне слухов о его смерти

Сырский доложил о напряженных боях на торецком и покровском направлениях
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Сырский доложил президенту о напряженных боях на торецком и покровском направлениях
Александр Сырский доложил президенту о напряженных боях на торецком и покровском направлениях Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал видео переговоров с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он доложил ему о напряженных боях на торецком и покровском направлениях. Ранее в СМИ появилась информация о смерти главкома. 

«Очень напряженные бои на покровском и торецком направлениях», — сказал Сырский в видео, опубликованном в telegram-канале Зеленского. 

Ранее в telegram-каналах распространили информацию о том, что в Полтавской области Украины, вероятно, поражен командный пункт, где мог находиться главком ВСУ Александр Сырский. При этом официальной информации об этом не поступало, передает MK.RU

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Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал видео переговоров с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он доложил ему о напряженных боях на торецком и покровском направлениях. Ранее в СМИ появилась информация о смерти главкома.  «Очень напряженные бои на покровском и торецком направлениях», — сказал Сырский в видео, опубликованном в telegram-канале Зеленского.  Ранее в telegram-каналах распространили информацию о том, что в Полтавской области Украины, вероятно, поражен командный пункт, где мог находиться главком ВСУ Александр Сырский. При этом официальной информации об этом не поступало, передает MK.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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