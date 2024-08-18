В Белоруссии сообщили об усилении сил на границе с Украиной

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Белоруссия регулярно фиксирует полеты разведывательной авиации НАТО вблизи своих границ Фото:

Белоруссия значительно усилила группировку авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических войск на южном направлении. Об этом сообщил командующий ВВС и войск ПВО вооруженных сил страны Андрей Лукьянович.

«Уже усилена группировка. Она касается и авиации, и зенитно-ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент она несет дежурство на южных рубежах нашей страны», — отметил Лукьянович, передает ТАСС.

Командующий также заявил, что Белоруссия регулярно фиксирует полеты разведывательной авиации НАТО вблизи своих границ, до 30-40 раз в неделю. Также замечено увеличение количества полетов тактической авиации во время учений с отработкой боевых действий в отношении Калининградской области и Республики Беларусь.

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Белоруссия значительно усилила группировку авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических войск на южном направлении. Об этом сообщил командующий ВВС и войск ПВО вооруженных сил страны Андрей Лукьянович. «Уже усилена группировка. Она касается и авиации, и зенитно-ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент она несет дежурство на южных рубежах нашей страны», — отметил Лукьянович, передает ТАСС. Командующий также заявил, что Белоруссия регулярно фиксирует полеты разведывательной авиации НАТО вблизи своих границ, до 30-40 раз в неделю. Также замечено увеличение количества полетов тактической авиации во время учений с отработкой боевых действий в отношении Калининградской области и Республики Беларусь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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