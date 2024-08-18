В Белоруссии сообщили об усилении сил на границе с Украиной

18 августа 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Белоруссия регулярно фиксирует полеты разведывательной авиации НАТО вблизи своих границ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Белоруссия значительно усилила группировку авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических войск на южном направлении. Об этом сообщил командующий ВВС и войск ПВО вооруженных сил страны Андрей Лукьянович. «Уже усилена группировка. Она касается и авиации, и зенитно-ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент она несет дежурство на южных рубежах нашей страны», — отметил Лукьянович, передает ТАСС. Командующий также заявил, что Белоруссия регулярно фиксирует полеты разведывательной авиации НАТО вблизи своих границ, до 30-40 раз в неделю. Также замечено увеличение количества полетов тактической авиации во время учений с отработкой боевых действий в отношении Калининградской области и Республики Беларусь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белоруссия значительно усилила группировку авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических войск на южном направлении. Об этом сообщил командующий ВВС и войск ПВО вооруженных сил страны Андрей Лукьянович. «Уже усилена группировка. Она касается и авиации, и зенитно-ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент она несет дежурство на южных рубежах нашей страны», — отметил Лукьянович, передает ТАСС. Командующий также заявил, что Белоруссия регулярно фиксирует полеты разведывательной авиации НАТО вблизи своих границ, до 30-40 раз в неделю. Также замечено увеличение количества полетов тактической авиации во время учений с отработкой боевых действий в отношении Калининградской области и Республики Беларусь.