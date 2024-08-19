Экономист предупредила о подорожании популярного напитка

Экономист Жукова: подорожание кофе в России будет до конца года

19 августа 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость кофе на вынос составляет 161,07 рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Ожидается подорожание кофе в России до конца года. Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент, завкафедрой маркетинга университета «Синергия» Евгения Жукова. «Средняя цена на растворимый кофе за год выросла на 8,5%, и больше всего подорожал кофе торговых марок MacCoffee и Nescafe — 27,5% и 16,9% соответственно. Молотый кофе прибавил в цене 7,7%, кофе в зернах — 2,3%, а кофе в капсулах для кофемашин — 9,19%. Средняя стоимость кофе на вынос составляет 161,07 руб (+7,7% за год)», — сказала Жукова в интервью « Газете.ru ». По ее словам, на данный момент кофе конкурирует с чаем, однако в отличие от чая, сырье для кофе полностью импортируется из других стран, поэтому даже в этом случае никаких предпосылок для снижения стоимости кофе нет. Тем более, сейчас стало актуально ходить за готовым кофе на вынос, поэтому при массовом потреблении рынок сферы кофе растет, как растет и конкуренция. В преддверии роста цен производители в кофейнях могут предлагать более дешевый кофе, чтобы потребители не воспринимали напиток как дорогой. Тем самым российский рынок будет переходить на более дешевые виды кофе. О подорожании напитка ранее предупреждала основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александра Стрельникова. По ее словам, ожидается рост цен на 15-25%, причем в бюджетном сегменте кофе. Стрельникова объясняла это тем, что во Вьетнаме, на который приходится около трети поставок зерен, в этом году неурожай. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ожидается подорожание кофе в России до конца года. Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент, завкафедрой маркетинга университета «Синергия» Евгения Жукова. «Средняя цена на растворимый кофе за год выросла на 8,5%, и больше всего подорожал кофе торговых марок MacCoffee и Nescafe — 27,5% и 16,9% соответственно. Молотый кофе прибавил в цене 7,7%, кофе в зернах — 2,3%, а кофе в капсулах для кофемашин — 9,19%. Средняя стоимость кофе на вынос составляет 161,07 руб (+7,7% за год)», — сказала Жукова в интервью «Газете.ru». По ее словам, на данный момент кофе конкурирует с чаем, однако в отличие от чая, сырье для кофе полностью импортируется из других стран, поэтому даже в этом случае никаких предпосылок для снижения стоимости кофе нет. Тем более, сейчас стало актуально ходить за готовым кофе на вынос, поэтому при массовом потреблении рынок сферы кофе растет, как растет и конкуренция. В преддверии роста цен производители в кофейнях могут предлагать более дешевый кофе, чтобы потребители не воспринимали напиток как дорогой. Тем самым российский рынок будет переходить на более дешевые виды кофе. О подорожании напитка ранее предупреждала основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александра Стрельникова. По ее словам, ожидается рост цен на 15-25%, причем в бюджетном сегменте кофе. Стрельникова объясняла это тем, что во Вьетнаме, на который приходится около трети поставок зерен, в этом году неурожай.