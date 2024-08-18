На ЕКАД произошла массовая авария с грузовиком, образовался затор

На месте ДТП работают медики и ГАИ (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) утром 19 августа произошло ДТП двух легковушек с грузовиком. Большегруз влетел в отбойник и перевернулся в кювет. На участке выстроилась пробка, рассказал URA.RU читатель.

«Грузовик вылетел с трассы, снес отбойник. На дороге остались два сильно разбитых автомобиля. На место происшествия приехали медики. Перед местом ДТП скапливается пробка», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Там пояснили, что инспекторы выясняют обстоятельства инцидента.

В аварию попали три автомобиля, на месте ДТП образовалась пробка Скрин: «Яндекс Карты»