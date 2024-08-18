18 августа 2024

«Грузовик разнес отбойник»: на ЕКАД произошла жесткая авария, выстроилась пробка. Видео

На ЕКАД произошла массовая авария с грузовиком, образовался затор
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП возле дома № 86 на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, чп, дтп, происшествие, авария
На месте ДТП работают медики и ГАИ (архивное фото) Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) утром 19 августа произошло ДТП двух легковушек с грузовиком. Большегруз влетел в отбойник и перевернулся в кювет. На участке выстроилась пробка, рассказал URA.RU читатель.

«Грузовик вылетел с трассы, снес отбойник. На дороге остались два сильно разбитых автомобиля. На место происшествия приехали медики. Перед местом ДТП скапливается пробка», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Там пояснили, что инспекторы выясняют обстоятельства инцидента.

В аварию попали три автомобиля, на месте ДТП образовалась пробка
В аварию попали три автомобиля, на месте ДТП образовалась пробка

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) утром 19 августа произошло ДТП двух легковушек с грузовиком. Большегруз влетел в отбойник и перевернулся в кювет. На участке выстроилась пробка, рассказал URA.RU читатель. «Грузовик вылетел с трассы, снес отбойник. На дороге остались два сильно разбитых автомобиля. На место происшествия приехали медики. Перед местом ДТП скапливается пробка», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Там пояснили, что инспекторы выясняют обстоятельства инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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