На месте ДТП работают медики и ГАИ (архивное фото)
На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) утром 19 августа произошло ДТП двух легковушек с грузовиком. Большегруз влетел в отбойник и перевернулся в кювет. На участке выстроилась пробка, рассказал URA.RU читатель.
«Грузовик вылетел с трассы, снес отбойник. На дороге остались два сильно разбитых автомобиля. На место происшествия приехали медики. Перед местом ДТП скапливается пробка», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Там пояснили, что инспекторы выясняют обстоятельства инцидента.
В аварию попали три автомобиля, на месте ДТП образовалась пробка
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