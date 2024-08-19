На месте работают спасатели
В Екатеринбурге днем 20 августа эвакуировали отель «Онегин» и здание ТМК-Синара на ул. Розы Люксембург. Об этом рассказали очевидцы.
«Эвакуация произошла из отеля „Онегин“, говорят пожар», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Другой собеседник отметил, что из офисника Синары вывели всех сотрудников. Точная причина эвакуации не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
К зданию приехала машина МЧС
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