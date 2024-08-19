Происшествия Пожары В центре Екатеринбурга эвакуировали отель и офисник. Фото 20 августа 2024 в 12:36 Размер текста - 17 + На месте работают спасатели Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге днем 20 августа эвакуировали отель «Онегин» и здание ТМК-Синара на ул. Розы Люксембург. Об этом рассказали очевидцы. «Эвакуация произошла из отеля „Онегин“, говорят пожар», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Другой собеседник отметил, что из офисника Синары вывели всех сотрудников. Точная причина эвакуации не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. К зданию приехала машина МЧС telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге днем 20 августа эвакуировали отель «Онегин» и здание ТМК-Синара на ул. Розы Люксембург. Об этом рассказали очевидцы. «Эвакуация произошла из отеля „Онегин“, говорят пожар», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Другой собеседник отметил, что из офисника Синары вывели всех сотрудников. Точная причина эвакуации не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям