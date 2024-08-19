19 августа 2024

В центре Екатеринбурга эвакуировали отель и офисник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Шествие посвященное столетию геноцида армян. Екатеринбург, отель, онегин
На месте работают спасатели Фото:

В Екатеринбурге днем 20 августа эвакуировали отель «Онегин» и здание ТМК-Синара на ул. Розы Люксембург. Об этом рассказали очевидцы.

«Эвакуация произошла из отеля „Онегин“, говорят пожар», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Другой собеседник отметил, что из офисника Синары вывели всех сотрудников. Точная причина эвакуации не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

К зданию приехала машина МЧС
К зданию приехала машина МЧС
Фото:

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В Екатеринбурге днем 20 августа эвакуировали отель «Онегин» и здание ТМК-Синара на ул. Розы Люксембург. Об этом рассказали очевидцы. «Эвакуация произошла из отеля „Онегин“, говорят пожар», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Другой собеседник отметил, что из офисника Синары вывели всех сотрудников. Точная причина эвакуации не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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