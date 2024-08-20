Челябинская ГАИ выступила с экстренным предупреждением к водителям

Госавтоинспекция Челябинской области обратилась к водителям с просьбой 21 августа не выезжать на дороги без крайней необходимости. Как сообщили в пресс-службе ведомства, причиной обращения стал прогноз погоды, обещающий дожди, сильные ливни, грозы и вероятность града.
«Управление Госавтоинспекции Челябинской области рекомендует избегать дальних поездок в текущих погодных условиях. Госавтоинспекция советует автомобилистам проявлять повышенную осторожность в дождливую погоду, включая дополнительное освещение на транспортных средствах», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
При проезде через лужи необходимо быть особенно внимательными из-за риска аквапланирования, которое может привести к потере контроля над автомобилем. Рекомендуется снижать скорость и избегать резких маневров для предотвращения этого явления.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей сохранять необходимую дистанцию между автомобилями и помнить о том, что быстрый проезд луж может привести не только к потере управляемости, но и к возможности забрызгивания пешеходов.
В условиях сильного дождя водителям следует использовать все доступные средства для обеспечения видимости, включая противотуманные фары, а в случае необходимости остановиться и дождаться улучшения погоды в безопасном месте. Важно также избегать парковки в низинах.
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