20 августа 2024

Челябинская ГАИ выступила с экстренным предупреждением к водителям

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогноз синоптиков обещает сильные осадки
Прогноз синоптиков обещает сильные осадки Фото:

Госавтоинспекция Челябинской области обратилась к водителям с просьбой 21 августа не выезжать на дороги без крайней необходимости. Как сообщили в пресс-службе ведомства, причиной обращения стал прогноз погоды, обещающий дожди, сильные ливни, грозы и вероятность града.

«Управление Госавтоинспекции Челябинской области рекомендует избегать дальних поездок в текущих погодных условиях. Госавтоинспекция советует автомобилистам проявлять повышенную осторожность в дождливую погоду, включая дополнительное освещение на транспортных средствах», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

При проезде через лужи необходимо быть особенно внимательными из-за риска аквапланирования, которое может привести к потере контроля над автомобилем. Рекомендуется снижать скорость и избегать резких маневров для предотвращения этого явления.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей сохранять необходимую дистанцию между автомобилями и помнить о том, что быстрый проезд луж может привести не только к потере управляемости, но и к возможности забрызгивания пешеходов.

В условиях сильного дождя водителям следует использовать все доступные средства для обеспечения видимости, включая противотуманные фары, а в случае необходимости остановиться и дождаться улучшения погоды в безопасном месте. Важно также избегать парковки в низинах.

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Госавтоинспекция Челябинской области обратилась к водителям с просьбой 21 августа не выезжать на дороги без крайней необходимости. Как сообщили в пресс-службе ведомства, причиной обращения стал прогноз погоды, обещающий дожди, сильные ливни, грозы и вероятность града. «Управление Госавтоинспекции Челябинской области рекомендует избегать дальних поездок в текущих погодных условиях. Госавтоинспекция советует автомобилистам проявлять повышенную осторожность в дождливую погоду, включая дополнительное освещение на транспортных средствах», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. При проезде через лужи необходимо быть особенно внимательными из-за риска аквапланирования, которое может привести к потере контроля над автомобилем. Рекомендуется снижать скорость и избегать резких маневров для предотвращения этого явления. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей сохранять необходимую дистанцию между автомобилями и помнить о том, что быстрый проезд луж может привести не только к потере управляемости, но и к возможности забрызгивания пешеходов. В условиях сильного дождя водителям следует использовать все доступные средства для обеспечения видимости, включая противотуманные фары, а в случае необходимости остановиться и дождаться улучшения погоды в безопасном месте. Важно также избегать парковки в низинах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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