20 августа 2024

В Копейске сыграют в футбол ветераны «Спартака»

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Олег Романцев вручил Вячеславу Истомину именную футболку "Спартака". Фото архивное
Олег Романцев вручил Вячеславу Истомину именную футболку "Спартака". Фото архивное Фото:

В Копейск (Челябинская область) приедут сыграть в футбол ветераны московского «Спартака». Об этом 21 августа сообщили в мэрии.

«Ветераны „Спартака“ сыграют со сборной Копейска. В составе гостей будут звезды московской команды Ренат Дасаев, Олег Кужлев, Рамиз Мамедов, Александр Панов и другие известные футболисты из составов разных лет. На тренерском мостике будет работать Олег Романцев», — сообщили в мэрии.

Состав команды хозяев пока уточняется. Игра состоится на городском стадионе «Химик» 27 августа в 17:30. Вход свободный.

Традицию товарищеских встреч со «Спартаком» заложил экс-мэр Копейска Вячеслав Истомин. Такие игры в городе регулярно проводятся с 2012 года.

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В Копейск (Челябинская область) приедут сыграть в футбол ветераны московского «Спартака». Об этом 21 августа сообщили в мэрии. «Ветераны „Спартака“ сыграют со сборной Копейска. В составе гостей будут звезды московской команды Ренат Дасаев, Олег Кужлев, Рамиз Мамедов, Александр Панов и другие известные футболисты из составов разных лет. На тренерском мостике будет работать Олег Романцев», — сообщили в мэрии. Состав команды хозяев пока уточняется. Игра состоится на городском стадионе «Химик» 27 августа в 17:30. Вход свободный. Традицию товарищеских встреч со «Спартаком» заложил экс-мэр Копейска Вячеслав Истомин. Такие игры в городе регулярно проводятся с 2012 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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