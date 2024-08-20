В Копейске сыграют в футбол ветераны «Спартака»

В Копейск (Челябинская область) приедут сыграть в футбол ветераны московского «Спартака». Об этом 21 августа сообщили в мэрии.
«Ветераны „Спартака“ сыграют со сборной Копейска. В составе гостей будут звезды московской команды Ренат Дасаев, Олег Кужлев, Рамиз Мамедов, Александр Панов и другие известные футболисты из составов разных лет. На тренерском мостике будет работать Олег Романцев», — сообщили в мэрии.
Состав команды хозяев пока уточняется. Игра состоится на городском стадионе «Химик» 27 августа в 17:30. Вход свободный.
Традицию товарищеских встреч со «Спартаком» заложил экс-мэр Копейска Вячеслав Истомин. Такие игры в городе регулярно проводятся с 2012 года.
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