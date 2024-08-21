Рабочие проложили трубу и засыпали естественный отток воды из озера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе Челябинской области местный предприниматель уложил трубу и засыпал реку Исток, которая является естественным оттоком воды из озера Тургояк. Это может в ближайшее время привести к поднятию уровня воды и затоплению окрестных поселков, сообщает экс-замминистра экологии региона Виталий Безруков

«Местный предприниматель, который возводит „элитные апартаменты“, решил закопать реку Исток, которая вытекает из Тургояка в трубу, и засыпать. Сама по себе река Исток выходит из озера Тургояк и является естественным оттоком излишней воды» — пояснил Безруков.

Безруков уверен, что для правильного функционирования все протоки и оттоки должны быть расчищены. Когда эта труба замерзнет или забьется мусором, уровень воды в Тургояке поднимется и она затопит окрестные поселки и базы отдыха.

По данным Безрукова, администрация Миасского городского округа уже информирована о ситуации и приступила к разбирательству. В связи с возможной угрозой подтопления Безруков обратился к Следственному комитету РФ и прокуратуре с просьбой взять ситуацию на контроль и обязать застройщика восстановить реку Исток в прежнее состояние.

Бизнесмен уложил трубу в реку и засыпал Виталий Безруков