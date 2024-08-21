Челябинский бизнесмен засыпал отток из озера Тургояк. Фото, видео

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Обход Борисом Дубровским мест строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС на набережной реки Миасс возле цирка. Челябинск, рабочий, канализационная труба
Рабочие проложили трубу и засыпали естественный отток воды из озера Фото:

В Миассе Челябинской области местный предприниматель уложил трубу и засыпал реку Исток, которая является естественным оттоком воды из озера Тургояк. Это может в ближайшее время привести к поднятию уровня воды и затоплению окрестных поселков, сообщает экс-замминистра экологии региона Виталий Безруков

«Местный предприниматель, который возводит „элитные апартаменты“, решил закопать реку Исток, которая вытекает из Тургояка в трубу, и засыпать. Сама по себе река Исток выходит из озера Тургояк и является естественным оттоком излишней воды» — пояснил Безруков.

Безруков уверен, что для правильного функционирования все протоки и оттоки должны быть расчищены. Когда эта труба замерзнет или забьется мусором, уровень воды в Тургояке поднимется и она затопит окрестные поселки и базы отдыха.

По данным Безрукова, администрация Миасского городского округа уже информирована о ситуации и приступила к разбирательству. В связи с возможной угрозой подтопления Безруков обратился к Следственному комитету РФ и прокуратуре с просьбой взять ситуацию на контроль и обязать застройщика восстановить реку Исток в прежнее состояние.

Бизнесмен уложил трубу в реку и засыпал
Бизнесмен уложил трубу в реку и засыпал

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В Миассе Челябинской области местный предприниматель уложил трубу и засыпал реку Исток, которая является естественным оттоком воды из озера Тургояк. Это может в ближайшее время привести к поднятию уровня воды и затоплению окрестных поселков, сообщает экс-замминистра экологии региона Виталий Безруков «Местный предприниматель, который возводит „элитные апартаменты“, решил закопать реку Исток, которая вытекает из Тургояка в трубу, и засыпать. Сама по себе река Исток выходит из озера Тургояк и является естественным оттоком излишней воды» — пояснил Безруков. Безруков уверен, что для правильного функционирования все протоки и оттоки должны быть расчищены. Когда эта труба замерзнет или забьется мусором, уровень воды в Тургояке поднимется и она затопит окрестные поселки и базы отдыха. По данным Безрукова, администрация Миасского городского округа уже информирована о ситуации и приступила к разбирательству. В связи с возможной угрозой подтопления Безруков обратился к Следственному комитету РФ и прокуратуре с просьбой взять ситуацию на контроль и обязать застройщика восстановить реку Исток в прежнее состояние.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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