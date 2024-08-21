21 августа 2024

Губернатор Богомаз: ВСУ попытались вторгнуться в Брянскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Богомаз рассказал об обстановке в регионе после попытки вторжения ВСУ
Богомаз рассказал об обстановке в регионе после попытки вторжения ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области пресекли попытку ВСУ проникнуть на территорию России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«21 августа в Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию РФ», — написал Богомаз у себя в telegram-канале. Губернатор заявил, что вторжение предотвратили силы ФСБ и ВС РФ.

Противнику нанесено огневое поражение. Сейчас обстановка на месте боестолкновения находится под контролем регионального оперативного штаба. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Брянской области пресекли попытку ВСУ проникнуть на территорию России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «21 августа в Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию РФ», — написал Богомаз у себя в telegram-канале. Губернатор заявил, что вторжение предотвратили силы ФСБ и ВС РФ. Противнику нанесено огневое поражение. Сейчас обстановка на месте боестолкновения находится под контролем регионального оперативного штаба. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...