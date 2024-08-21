Губернатор Богомаз: ВСУ попытались вторгнуться в Брянскую область

Богомаз рассказал об обстановке в регионе после попытки вторжения ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Брянской области пресекли попытку ВСУ проникнуть на территорию России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«21 августа в Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию РФ», — написал Богомаз у себя в telegram-канале. Губернатор заявил, что вторжение предотвратили силы ФСБ и ВС РФ.
Противнику нанесено огневое поражение. Сейчас обстановка на месте боестолкновения находится под контролем регионального оперативного штаба.
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