21 августа 2024

Сотрудник Минобороны Гуков, обвиняемый во взятке, признал вину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над Еленой Лопаевой. Пермь, приговор, полиция, суд, наручники, заключение под стражу, женские руки в наручниках, елена лопаева
Гукову предъявлено обвинение во взятке и превышении полномочий (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Экс-глава отдела департамента Минобороны РФ Владислав Гуков признал вину по делу о превышении полномочий. Ранее он был осужден за взятку в особо крупном размере, следует из судебных документов.

«Подсудимый Гуков вину в совершении преступления признал», — передает РИА Новости со ссылкой на данные документа. Отмечается, что Гуков при исполнении госконтракта незаконно закупил функциональное программное обеспечение, что привело к необоснованному увеличению стоимости контракта.

В 2023 году Владислав Гуков был приговорен к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки в размере более 15 миллионов рублей. Отмечается, что сумма была получена от предпринимателя в «откат». Суд также оштрафовал его на 45,9 миллиона рублей и лишил статуса государственного советника РФ второго класса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-глава отдела департамента Минобороны РФ Владислав Гуков признал вину по делу о превышении полномочий. Ранее он был осужден за взятку в особо крупном размере, следует из судебных документов. «Подсудимый Гуков вину в совершении преступления признал», — передает РИА Новости со ссылкой на данные документа. Отмечается, что Гуков при исполнении госконтракта незаконно закупил функциональное программное обеспечение, что привело к необоснованному увеличению стоимости контракта. В 2023 году Владислав Гуков был приговорен к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки в размере более 15 миллионов рублей. Отмечается, что сумма была получена от предпринимателя в «откат». Суд также оштрафовал его на 45,9 миллиона рублей и лишил статуса государственного советника РФ второго класса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...