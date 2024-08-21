Сотрудник Минобороны Гуков, обвиняемый во взятке, признал вину

Экс-глава отдела департамента Минобороны РФ Владислав Гуков признал вину по делу о превышении полномочий. Ранее он был осужден за взятку в особо крупном размере, следует из судебных документов.
«Подсудимый Гуков вину в совершении преступления признал», — передает РИА Новости со ссылкой на данные документа. Отмечается, что Гуков при исполнении госконтракта незаконно закупил функциональное программное обеспечение, что привело к необоснованному увеличению стоимости контракта.
В 2023 году Владислав Гуков был приговорен к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки в размере более 15 миллионов рублей. Отмечается, что сумма была получена от предпринимателя в «откат». Суд также оштрафовал его на 45,9 миллиона рублей и лишил статуса государственного советника РФ второго класса.
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