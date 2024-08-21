Сотрудник Минобороны Гуков, обвиняемый во взятке, признал вину

22 августа 2024 в 07:44 Размер текста - 17 +

Гукову предъявлено обвинение во взятке и превышении полномочий (фото из архива) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Экс-глава отдела департамента Минобороны РФ Владислав Гуков признал вину по делу о превышении полномочий. Ранее он был осужден за взятку в особо крупном размере, следует из судебных документов. «Подсудимый Гуков вину в совершении преступления признал», — передает РИА Новости со ссылкой на данные документа. Отмечается, что Гуков при исполнении госконтракта незаконно закупил функциональное программное обеспечение, что привело к необоснованному увеличению стоимости контракта. В 2023 году Владислав Гуков был приговорен к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки в размере более 15 миллионов рублей. Отмечается, что сумма была получена от предпринимателя в «откат». Суд также оштрафовал его на 45,9 миллиона рублей и лишил статуса государственного советника РФ второго класса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава отдела департамента Минобороны РФ Владислав Гуков признал вину по делу о превышении полномочий. Ранее он был осужден за взятку в особо крупном размере, следует из судебных документов. «Подсудимый Гуков вину в совершении преступления признал», — передает РИА Новости со ссылкой на данные документа. Отмечается, что Гуков при исполнении госконтракта незаконно закупил функциональное программное обеспечение, что привело к необоснованному увеличению стоимости контракта. В 2023 году Владислав Гуков был приговорен к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки в размере более 15 миллионов рублей. Отмечается, что сумма была получена от предпринимателя в «откат». Суд также оштрафовал его на 45,9 миллиона рублей и лишил статуса государственного советника РФ второго класса.