Меладзе отказался от концертов в России

Певец Валерий Меладзе, несмотря на слухи о возможном возвращении, продолжает избегать концертов в России. Его текущий график, распланированный вплоть до следующего года, включает исключительно зарубежные мероприятия.
«Валерий Меладзе не выступает в России. Уже давно. Мы не можем сказать, когда сотрудничество станет снова возможным», — передает редакция «Абзаца» со ссылкой на ивент-агентства, специализирующиеся на организации мероприятий со звездами. Уточняется, что на данный момент сотрудничество с Меладзе невозможно даже на условиях полной анонимности.
После начала специальной военной операции Меладзе публично осудил ее и заявил о приостановке карьеры. Однако спустя несколько месяцев неожиданно появился на нескольких мероприятиях.
Скандал разразился в начале 2023 года, когда во время выступления в Дубае Меладзе продолжил лозунг украинских националистов. Последовавшие попытки оправдаться не возымели эффекта — запланированный тур по России был отменен. С тех пор певец предпочитает выступать только за пределами страны.
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