Меладзе отказался от концертов в России

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Меладзе несколько раз оказывался в центре скандала
Меладзе несколько раз оказывался в центре скандала Фото:

Певец Валерий Меладзе, несмотря на слухи о возможном возвращении, продолжает избегать концертов в России. Его текущий график, распланированный вплоть до следующего года, включает исключительно зарубежные мероприятия.

«Валерий Меладзе не выступает в России. Уже давно. Мы не можем сказать, когда сотрудничество станет снова возможным», — передает редакция «Абзаца» со ссылкой на ивент-агентства, специализирующиеся на организации мероприятий со звездами. Уточняется, что на данный момент сотрудничество с Меладзе невозможно даже на условиях полной анонимности.

После начала специальной военной операции Меладзе публично осудил ее и заявил о приостановке карьеры. Однако спустя несколько месяцев неожиданно появился на нескольких мероприятиях.

Скандал разразился в начале 2023 года, когда во время выступления в Дубае Меладзе продолжил лозунг украинских националистов. Последовавшие попытки оправдаться не возымели эффекта — запланированный тур по России был отменен. С тех пор певец предпочитает выступать только за пределами страны.

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Певец Валерий Меладзе, несмотря на слухи о возможном возвращении, продолжает избегать концертов в России. Его текущий график, распланированный вплоть до следующего года, включает исключительно зарубежные мероприятия. «Валерий Меладзе не выступает в России. Уже давно. Мы не можем сказать, когда сотрудничество станет снова возможным», — передает редакция «Абзаца» со ссылкой на ивент-агентства, специализирующиеся на организации мероприятий со звездами. Уточняется, что на данный момент сотрудничество с Меладзе невозможно даже на условиях полной анонимности. После начала специальной военной операции Меладзе публично осудил ее и заявил о приостановке карьеры. Однако спустя несколько месяцев неожиданно появился на нескольких мероприятиях. Скандал разразился в начале 2023 года, когда во время выступления в Дубае Меладзе продолжил лозунг украинских националистов. Последовавшие попытки оправдаться не возымели эффекта — запланированный тур по России был отменен. С тех пор певец предпочитает выступать только за пределами страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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