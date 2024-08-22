Есть одно «но»: ведущий Соловьев ответил, считает ли Екатеринбург городом бесов. Видео

Ведущий Соловьев по-прежнему считает Екатеринбург городом бесов

23 августа 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Соловьев пока не изменил мнение о Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU Ведущий Владимир Соловьев по-прежнему считает Екатеринбург «городом бесов», как он называл его и ранее. Журналист подчеркнул, что именно в столице Урала жил Борис Ельцин, «виновный в исчезновении родины». Слова известного пропагандиста передает корреспондент URA.RU. Новость по теме Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов» «Конечно, нет [не изменил мнение о Екатеринбурге], потому что война с бесами — это то, чем занимается архангел Михаил. А там, где Михаил-архангел, там бесы будут повержены. Но Екатеринбургу еще долго предстоит… (тут ведущий замялся, — прим.URA.RU). Послушайте, к сожалению, но из вашего города человек, который в частности виновен, что наша родина исчезла. Их двое было — Горбачев и Ельцин. Поэтому сейчас молодцы, что боретесь со злом, главное, чтобы не прыгали, а храмы строили», — ответил на вопросы коллег Соловьев. Он прилетел в Екатеринбург на соревнования бойцов спецназа «Вызов», которые 23 августа стартовали в Екатеринбурге. В своем напутствии силовикам ведущий заявил, что сейчас Россия противостоит мировому злу в лице НАТО, поэтому долг каждого мужчины встать на пути врага. Полное его заявление, — в заметке URA.RU. Ранее Владимир Соловьев не раз критиковал Екатеринбург. Так, во время конфликта вокруг строительства храма Святой Екатерины он назвал столицу Урала «городом бесов», а протестующих против собора «наследниками бесов». А позже во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым журналист заявил, что Екатеринбург — «центр мерзотной либероты», потому что в нем много оппозиционеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ведущий Владимир Соловьев по-прежнему считает Екатеринбург «городом бесов», как он называл его и ранее. Журналист подчеркнул, что именно в столице Урала жил Борис Ельцин, «виновный в исчезновении родины». Слова известного пропагандиста передает корреспондент URA.RU. «Конечно, нет [не изменил мнение о Екатеринбурге], потому что война с бесами — это то, чем занимается архангел Михаил. А там, где Михаил-архангел, там бесы будут повержены. Но Екатеринбургу еще долго предстоит… (тут ведущий замялся, — прим.URA.RU). Послушайте, к сожалению, но из вашего города человек, который в частности виновен, что наша родина исчезла. Их двое было — Горбачев и Ельцин. Поэтому сейчас молодцы, что боретесь со злом, главное, чтобы не прыгали, а храмы строили», — ответил на вопросы коллег Соловьев. Он прилетел в Екатеринбург на соревнования бойцов спецназа «Вызов», которые 23 августа стартовали в Екатеринбурге. В своем напутствии силовикам ведущий заявил, что сейчас Россия противостоит мировому злу в лице НАТО, поэтому долг каждого мужчины встать на пути врага. Полное его заявление, — в заметке URA.RU. Ранее Владимир Соловьев не раз критиковал Екатеринбург. Так, во время конфликта вокруг строительства храма Святой Екатерины он назвал столицу Урала «городом бесов», а протестующих против собора «наследниками бесов». А позже во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым журналист заявил, что Екатеринбург — «центр мерзотной либероты», потому что в нем много оппозиционеров.