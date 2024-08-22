«Эта война страшная»: ведущий Соловьев приехал в Екатеринбург и дал напутствие бойцам спецназа. Видео

Ведущий Соловьев приехал в Екатеринбург и дал напутствие бойцам спецназа

23 августа 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

Соловьев приветствовал участников состязаний Фото: Илья Московец © URA.RU Ведущий Владимир Соловьев обратился к участникам соревнований «Вызов», которые стартовали в Екатеринбурге и на которые со всей России съехались спецназовцы различных силовых ведомств. Журналист пожелал бойцам удачи и дал напутствие, передает корреcпондент URA.RU с места событий. «Эта война страшная, война, которая изменила наше представление о мире. Мы не воюем ни в с какой Украиной, нам противостоит НАТО, нам противостоит мировое зло. Против сил зла поднялся русский человек, неважно какой он национальности и вероисповедания, но он борется с абсолютным злом. Если мы не победим, мира не будет, не будет России. А зачем такой мир, в котором нет России, сказал наш верховный главнокомандующий. Мужчина создан для войны, а русский создан для победы. Наше дело правое победа будет за нами», — с такими словами обратился к участникам Соловьев. Он подчеркнул, что российские бойцы в настоящее время выполняют боевые задачи в Брянске, Курске, на землях Донбасса. «Враг хочет нас уничтожить. Для того, чтобы война не зашла еще глубже, на пути врага стоите вы и ваши коллеги. То, что вы покажете сегодня, завтра вы покажете на поле боя. Вы лучшие из лучших, на вас равняются, о ва будут слагать легенды. Вы гордость ваших семей, гордость народа, гордость России», — сказал журналист. Ранее Соловьев был неоднократно замечен в нелестных высказываниях о Екатеринбурге. Так, телеведущий называл его «городом бесов», а митингующих против строительства храма Святой Екатерины — «наследниками бесов». Позже во время интервью с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым журналист назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за обилия горожан-оппозиционеров. На состязания в Екатеринбург слетелись бойцы спецназа Минобороны, ФСБ, МВД, ГУФСИН, члены патриотических клубов. Многие из них являются участниками СВО. Умения, которые им предстоит продемонстрировать, актуальны на фронте. Например, бойцы покажут свое владение пистолетом, ружьем, автоматом, снайперской винтовкой, а также продемонстрируют мастерство при проведении штурма, освобождении условных заложников и эвакуации с поля боя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ведущий Владимир Соловьев обратился к участникам соревнований «Вызов», которые стартовали в Екатеринбурге и на которые со всей России съехались спецназовцы различных силовых ведомств. Журналист пожелал бойцам удачи и дал напутствие, передает корреcпондент URA.RU с места событий. «Эта война страшная, война, которая изменила наше представление о мире. Мы не воюем ни в с какой Украиной, нам противостоит НАТО, нам противостоит мировое зло. Против сил зла поднялся русский человек, неважно какой он национальности и вероисповедания, но он борется с абсолютным злом. Если мы не победим, мира не будет, не будет России. А зачем такой мир, в котором нет России, сказал наш верховный главнокомандующий. Мужчина создан для войны, а русский создан для победы. Наше дело правое победа будет за нами», — с такими словами обратился к участникам Соловьев. Он подчеркнул, что российские бойцы в настоящее время выполняют боевые задачи в Брянске, Курске, на землях Донбасса. «Враг хочет нас уничтожить. Для того, чтобы война не зашла еще глубже, на пути врага стоите вы и ваши коллеги. То, что вы покажете сегодня, завтра вы покажете на поле боя. Вы лучшие из лучших, на вас равняются, о ва будут слагать легенды. Вы гордость ваших семей, гордость народа, гордость России», — сказал журналист. Ранее Соловьев был неоднократно замечен в нелестных высказываниях о Екатеринбурге. Так, телеведущий называл его «городом бесов», а митингующих против строительства храма Святой Екатерины — «наследниками бесов». Позже во время интервью с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым журналист назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за обилия горожан-оппозиционеров. На состязания в Екатеринбург слетелись бойцы спецназа Минобороны, ФСБ, МВД, ГУФСИН, члены патриотических клубов. Многие из них являются участниками СВО. Умения, которые им предстоит продемонстрировать, актуальны на фронте. Например, бойцы покажут свое владение пистолетом, ружьем, автоматом, снайперской винтовкой, а также продемонстрируют мастерство при проведении штурма, освобождении условных заложников и эвакуации с поля боя.