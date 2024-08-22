22 августа 2024

В Екатеринбург слетелись спецназовцы со всей России. Фото

В Екатеринбурге начались соревнования по армейской тактической стрельбе «Вызов»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге собрались сильнейшие бойцы разных силовых ведомств
В Екатеринбурге собрались сильнейшие бойцы разных силовых ведомств Фото:

В Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» Центрального военного округа (ЦВО) стартовали соревнования по армейской тактической стрельбе «Вызов». На них съехались подразделения спецназа разных силовых ведомств, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В соревнованиях примут участие команды подразделений спецназа Минобороны России, ФСБ, МВД, Росгвардии, ГУФСИН, а также спортивно-патриотических клубов. Среди них есть бойцы СВО. Все этапы соревнования направлены на совершенствование навыков и компетенций, актуальных при выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции», — передал журналист.

На состязаниях участники покажут свое мастерство во владении несколькими видами оружия: пистолет, ружье, автомат и снайперская винтовка, а также продемонстрируют свои умения при проведении штурма, освобождении условных заложников и эвакуации с поля боя. Одними из самых зрелищных станут этап для снайперских пар, стрелковая «дуэль» и военизированная эстафета. Впервые состязания смогут посмотреть обычные зрители.

Соревнования были открыты в торжественной обстановке
Соревнования были открыты в торжественной обстановке
Фото:
На состязаниях собралось много зрителей
На состязаниях собралось много зрителей
Фото:
В Екатеринбург посмотреть на шоу прилетел ведущий Владимир Соловьев
В Екатеринбург посмотреть на шоу прилетел ведущий Владимир Соловьев
Фото:
На «Вызове» присутствует много представителей политической элиты, например, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов
На «Вызове» присутствует много представителей политической элиты, например, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов
Фото:

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В Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» Центрального военного округа (ЦВО) стартовали соревнования по армейской тактической стрельбе «Вызов». На них съехались подразделения спецназа разных силовых ведомств, передает корреспондент URA.RU с места событий. «В соревнованиях примут участие команды подразделений спецназа Минобороны России, ФСБ, МВД, Росгвардии, ГУФСИН, а также спортивно-патриотических клубов. Среди них есть бойцы СВО. Все этапы соревнования направлены на совершенствование навыков и компетенций, актуальных при выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции», — передал журналист. На состязаниях участники покажут свое мастерство во владении несколькими видами оружия: пистолет, ружье, автомат и снайперская винтовка, а также продемонстрируют свои умения при проведении штурма, освобождении условных заложников и эвакуации с поля боя. Одними из самых зрелищных станут этап для снайперских пар, стрелковая «дуэль» и военизированная эстафета. Впервые состязания смогут посмотреть обычные зрители.
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© Служба новостей «URA.RU»
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