Спикер свердловского заксо Бабушкина собрала десятки пенсионеров, чтобы отчитаться и наградить

Спикер заксобрания Свердловской области и региональный координатор программы «Старшее поколение» Людмила Бабушкина встретилась в ходе рабочей поездки с 60 пенсионерами Камышлова. Мероприятие было организовано отделением общественной организации ветеранов муниципалитета. Встреча прошла в честь Дня пенсионера Свердловской области, сообщили URA.RU в управлении информполитики регионального парламента.
«Мы в одиннадцатый раз отмечаем замечательный праздник — День пенсионера в Свердловской области. Он учрежден по указу губернатора. Депутаты законодательного собрания, работая в тесном контакте с ветеранскими объединениями, непрерывно совершенствуют и расширяют меры поддержки старшего поколения. Много законов мы приняли, советуясь с вами», — подчеркнула Людмила Бабушкина.
Спикер заксо напомнила, что, благодаря инициативам организаций ветеранов региона, были учреждены в Свердловской области такие знаки отличия, как «Совет да любовь», «За заслуги в ветеранском движении», «За заслуги в волонтерской деятельности».
В 2024 году День пенсионера в Свердловской области отмечается 25 августа. Он дает старт месячнику, в ходе которого проводятся различные мероприятия. Завершается День пенсионера Свердловской области 1 октября, в Международный день пожилого человека.
Людмила Бабушкина (в середине) посетила пенсионеров Камышлова в ходе рабочей поездки
Фото: управление информполитики парламента
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Встречу со спикером заксо организовало камышловское отделение областной общественной организации ветеранов войны, труда, госслужбы, пенсионеров
Фото: управление информполитики парламента
Благодаря инициативам ветеранских организаций, в Свердловской области были учреждены региональные знаки отличия
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Спикер заксобрания Свердловской области и региональный координатор программы «Старшее поколение» Людмила Бабушкина встретилась в ходе рабочей поездки с 60 пенсионерами Камышлова. Мероприятие было организовано отделением общественной организации ветеранов муниципалитета. Встреча прошла в честь Дня пенсионера Свердловской области, сообщили URA.RU в управлении информполитики регионального парламента. «Мы в одиннадцатый раз отмечаем замечательный праздник — День пенсионера в Свердловской области. Он учрежден по указу губернатора. Депутаты законодательного собрания, работая в тесном контакте с ветеранскими объединениями, непрерывно совершенствуют и расширяют меры поддержки старшего поколения. Много законов мы приняли, советуясь с вами», — подчеркнула Людмила Бабушкина. Спикер заксо напомнила, что, благодаря инициативам организаций ветеранов региона, были учреждены в Свердловской области такие знаки отличия, как «Совет да любовь», «За заслуги в ветеранском движении», «За заслуги в волонтерской деятельности». В 2024 году День пенсионера в Свердловской области отмечается 25 августа. Он дает старт месячнику, в ходе которого проводятся различные мероприятия. Завершается День пенсионера Свердловской области 1 октября, в Международный день пожилого человека. .