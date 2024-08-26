Спикер свердловского заксо Бабушкина собрала десятки пенсионеров, чтобы отчитаться и наградить

В Свердловской области стартовал День пенсионера
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Субботник с Куйвашевым. Екатеринбург , бабушкина людмила
Людмила Бабушкина является региональным координатором программы «Старшее поколение» Фото:

Спикер заксобрания Свердловской области и региональный координатор программы «Старшее поколение» Людмила Бабушкина встретилась в ходе рабочей поездки с 60 пенсионерами Камышлова. Мероприятие было организовано отделением общественной организации ветеранов муниципалитета. Встреча прошла в честь Дня пенсионера Свердловской области, сообщили URA.RU в управлении информполитики регионального парламента.

«Мы в одиннадцатый раз отмечаем замечательный праздник — День пенсионера в Свердловской области. Он учрежден по указу губернатора. Депутаты законодательного собрания, работая в тесном контакте с ветеранскими объединениями, непрерывно совершенствуют и расширяют меры поддержки старшего поколения. Много законов мы приняли, советуясь с вами», — подчеркнула Людмила Бабушкина.

Спикер заксо напомнила, что, благодаря инициативам организаций ветеранов региона, были учреждены в Свердловской области такие знаки отличия, как «Совет да любовь», «За заслуги в ветеранском движении», «За заслуги в волонтерской деятельности».

В 2024 году День пенсионера в Свердловской области отмечается 25 августа. Он дает старт месячнику, в ходе которого проводятся различные мероприятия. Завершается День пенсионера Свердловской области 1 октября, в Международный день пожилого человека.

Людмила Бабушкина (в середине) посетила пенсионеров Камышлова в ходе рабочей поездки
Людмила Бабушкина (в середине) посетила пенсионеров Камышлова в ходе рабочей поездки
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Встречу со спикером заксо организовало камышловское отделение областной общественной организации ветеранов войны, труда, госслужбы, пенсионеров
Встречу со спикером заксо организовало камышловское отделение областной общественной организации ветеранов войны, труда, госслужбы, пенсионеров
Фото:
Благодаря инициативам ветеранских организаций, в Свердловской области были учреждены региональные знаки отличия
Благодаря инициативам ветеранских организаций, в Свердловской области были учреждены региональные знаки отличия
Фото:

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Спикер заксобрания Свердловской области и региональный координатор программы «Старшее поколение» Людмила Бабушкина встретилась в ходе рабочей поездки с 60 пенсионерами Камышлова. Мероприятие было организовано отделением общественной организации ветеранов муниципалитета. Встреча прошла в честь Дня пенсионера Свердловской области, сообщили URA.RU в управлении информполитики регионального парламента. «Мы в одиннадцатый раз отмечаем замечательный праздник — День пенсионера в Свердловской области. Он учрежден по указу губернатора. Депутаты законодательного собрания, работая в тесном контакте с ветеранскими объединениями, непрерывно совершенствуют и расширяют меры поддержки старшего поколения. Много законов мы приняли, советуясь с вами», — подчеркнула Людмила Бабушкина. Спикер заксо напомнила, что, благодаря инициативам организаций ветеранов региона, были учреждены в Свердловской области такие знаки отличия, как «Совет да любовь», «За заслуги в ветеранском движении», «За заслуги в волонтерской деятельности». В 2024 году День пенсионера в Свердловской области отмечается 25 августа. Он дает старт месячнику, в ходе которого проводятся различные мероприятия. Завершается День пенсионера Свердловской области 1 октября, в Международный день пожилого человека. .
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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