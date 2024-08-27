27 августа 2024

Свердловчанин пожаловался Мизулиной на безумные цены школьной канцелярии

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на стержни для гелевых ручек не растут три года (архивное фото)
Цены на стержни для гелевых ручек не растут три года (архивное фото) Фото:

Свердловчанин пожаловался главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на высокие цены школьной канцелярии. Ценник на тетради в регионе начинается от 90 рублей.

«Тетрадь в Свердловской области, например, стоит от 90 рублей и выше. Благо мне необходимо было купить всего четыре штуки и стержни для гелевых ручек. Они, кстати, не поднимаются уже три года — по 12 руб. Ну и с учетом рубашек и брюк для похода в институт получилось около семи тысяч рублей», — делится Мизулина одним из сообщений в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало сколько денег стоит собрать ребенка в школу в Екатеринбурге. Самый дешевый комплект одежды для первоклассника обойдется в 9496 рублей для мальчиков, а для девочек — 12393 рублей.

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Свердловчанин пожаловался главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на высокие цены школьной канцелярии. Ценник на тетради в регионе начинается от 90 рублей. «Тетрадь в Свердловской области, например, стоит от 90 рублей и выше. Благо мне необходимо было купить всего четыре штуки и стержни для гелевых ручек. Они, кстати, не поднимаются уже три года — по 12 руб. Ну и с учетом рубашек и брюк для похода в институт получилось около семи тысяч рублей», — делится Мизулина одним из сообщений в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало сколько денег стоит собрать ребенка в школу в Екатеринбурге. Самый дешевый комплект одежды для первоклассника обойдется в 9496 рублей для мальчиков, а для девочек — 12393 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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