Сколько стоит собрать ребенка в первый класс в Екатеринбурге

В Екатеринбурге школьный гардероб первоклассника стоит в среднем 9 тысяч

23 июля 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Блузки для девочек стоят от 499 до 2599 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU До нового учебного года осталось чуть больше месяца, поэтому самое время начать собирать школьный гардероб. Корреспондент URA.RU прошел по магазинам Екатеринбурга и узнал, во сколько обойдется покупка одежды и обуви родителям первоклассников. В Acoola пиджак для мальчиков стоит 3999 рублей, брюки 2499 рублей, рубашки 1499-1799 рублей, жилетки 1499 рублей. Для девочек там можно найти юбки от 1199 до 1599 рублей, брюки за 2199 рублей, блузки 1499-1999 рублей, пиджаки 3499 рублей, сарафаны 1799-1999 рублей, жилетки за 1799, а бантики за 399 рублей. Рюкзаки здесь стоят 2199 рублей, а обувь найти не удалось. Гардероб по бюджетной стоимости для мальчиков будет стоить 9496 рублей, а для девочек — 12393 рублей. В магазине Sela школьный комплект одежды для девочек обойдется в 13893 рублей, если выбирать бюджетные варианты моделей. Школьные блузки там стоят 1799-2599 рублей, юбки 1799-2299 рублей, брюки 2299-2799 рублей, пиджаки 3599 рублей, жилетки 1799-2299 рублей, сарафаны 2299 рублей, бантики — 299 рублей. Брюки для мальчиков стоят 2499-2599 рублей, пиджаки 4599 рублей, рубашки 1399-1999 рублей, жилетки — 1299-2799 рублей. Гардероб по минимальным ценам будет стоить 9796 рублей. В Sela не нашлось подходящей обуви и рюкзаков, их придется покупать отдельно. Так, в магазине Kari школьные туфли для девочек стоят 799-2199 рублей, а для мальчиков — 1999-2399 рублей. Рюкзаки обойдутся от 1349 до 3299 рублей. Также обувь для школы можно найти в Zenden, для мальчиков — 799-3799 рублей, для девочек — 499-4999 рублей. В магазине «Детский мир» комплект одежды для мальчиков по минимальным ценам стоит 11495 рублей. Если ограничиться набором без пиджака, стоимость снизится на 3,7 тысяч рублей, и составит 7795 рублей. Школьный гардероб для девочек из «Детского мира» обойдется родителям в 9722 рублей. Стоит отметить, что в комплект не входит пиджак. Если цели сэкономить нет, девочек можно одеть на 18022 рублей. В «Детском мире» рубашки для мальчиков стоят 499-1399 рублей, брюки 899-1799 рублей, жилетки — 599 рублей, а обувь 1399-2199 рублей. В торговом зале не удалось найти пиджаки, но для мальчиков есть комплект, состоящий из пиджака и брюк, он стоит 4599 рублей. На школьную одежду для девочек следующие цены: юбки 1199-1599 рублей, брюки 1599-1799 рублей, блузки 499-1499 рублей, сарафаны 799-2299 рублей, жилетки 599-1499 рублей, обувь 899-2199 рублей, бантики 129-439 рублей. Стоимость рюкзаков варьируется от 3999 до 6689 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До нового учебного года осталось чуть больше месяца, поэтому самое время начать собирать школьный гардероб. Корреспондент URA.RU прошел по магазинам Екатеринбурга и узнал, во сколько обойдется покупка одежды и обуви родителям первоклассников. В Acoola пиджак для мальчиков стоит 3999 рублей, брюки 2499 рублей, рубашки 1499-1799 рублей, жилетки 1499 рублей. Для девочек там можно найти юбки от 1199 до 1599 рублей, брюки за 2199 рублей, блузки 1499-1999 рублей, пиджаки 3499 рублей, сарафаны 1799-1999 рублей, жилетки за 1799, а бантики за 399 рублей. Рюкзаки здесь стоят 2199 рублей, а обувь найти не удалось. Гардероб по бюджетной стоимости для мальчиков будет стоить 9496 рублей, а для девочек — 12393 рублей. В магазине Sela школьный комплект одежды для девочек обойдется в 13893 рублей, если выбирать бюджетные варианты моделей. Школьные блузки там стоят 1799-2599 рублей, юбки 1799-2299 рублей, брюки 2299-2799 рублей, пиджаки 3599 рублей, жилетки 1799-2299 рублей, сарафаны 2299 рублей, бантики — 299 рублей. Брюки для мальчиков стоят 2499-2599 рублей, пиджаки 4599 рублей, рубашки 1399-1999 рублей, жилетки — 1299-2799 рублей. Гардероб по минимальным ценам будет стоить 9796 рублей. В Sela не нашлось подходящей обуви и рюкзаков, их придется покупать отдельно. Так, в магазине Kari школьные туфли для девочек стоят 799-2199 рублей, а для мальчиков — 1999-2399 рублей. Рюкзаки обойдутся от 1349 до 3299 рублей. Также обувь для школы можно найти в Zenden, для мальчиков — 799-3799 рублей, для девочек — 499-4999 рублей. В магазине «Детский мир» комплект одежды для мальчиков по минимальным ценам стоит 11495 рублей. Если ограничиться набором без пиджака, стоимость снизится на 3,7 тысяч рублей, и составит 7795 рублей. Школьный гардероб для девочек из «Детского мира» обойдется родителям в 9722 рублей. Стоит отметить, что в комплект не входит пиджак. Если цели сэкономить нет, девочек можно одеть на 18022 рублей. В «Детском мире» рубашки для мальчиков стоят 499-1399 рублей, брюки 899-1799 рублей, жилетки — 599 рублей, а обувь 1399-2199 рублей. В торговом зале не удалось найти пиджаки, но для мальчиков есть комплект, состоящий из пиджака и брюк, он стоит 4599 рублей. На школьную одежду для девочек следующие цены: юбки 1199-1599 рублей, брюки 1599-1799 рублей, блузки 499-1499 рублей, сарафаны 799-2299 рублей, жилетки 599-1499 рублей, обувь 899-2199 рублей, бантики 129-439 рублей. Стоимость рюкзаков варьируется от 3999 до 6689 рублей.