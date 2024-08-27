В ХМАО двое заключенных получили тюремные сроки за призывы арестантов к терроризму

В Нижневартовске двое жителей, отбывающих наказание в исправительной колонии, получили тюремные сроки за призывы арестантов к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета ХМАО.
«Осужденный 1979 года рождения, отбывавший наказание в исправительной колонии за совершение убийства, склонял других осужденных к участию в деятельности террористической организации, осуществлял публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — сообщает ведомство. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы, уголовное дело было возбуждено по материалам РУ ФСБ Тюменской области.
По информации ведомства, осужденный в колонии пользовался интернетом для пропаганды террористических идей среди заключенных. Он был задержан в первый же день после освобождения сотрудниками ФСБ и Росгвардии.
Второй заключенный, соучастник первого, отбывающий наказание в той же колонии за преступления против собственности был осужден за участие в террористической организации. Он приговорен к 11 годам лишения свободы.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО житель сообщил силовикам о захвате ресторана террористами. Суд приговорил его к году лишения свободы условно за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
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