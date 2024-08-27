27 августа 2024

В ХМАО двое заключенных получили тюремные сроки за призывы арестантов к терроризму

В колонии Нижневартовска двое заключенных склоняли арестантов к терроризму
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске двое заключенных получили тюремные сроки за призывы арестантов к терроризму
В Нижневартовске двое заключенных получили тюремные сроки за призывы арестантов к терроризму Фото:

В Нижневартовске двое жителей, отбывающих наказание в исправительной колонии, получили тюремные сроки за призывы арестантов к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета ХМАО.

«Осужденный 1979 года рождения, отбывавший наказание в исправительной колонии за совершение убийства, склонял других осужденных к участию в деятельности террористической организации, осуществлял публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — сообщает ведомство. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы, уголовное дело было возбуждено по материалам РУ ФСБ Тюменской области.

По информации ведомства, осужденный в колонии пользовался интернетом для пропаганды террористических идей среди заключенных. Он был задержан в первый же день после освобождения сотрудниками ФСБ и Росгвардии.

Второй заключенный, соучастник первого, отбывающий наказание в той же колонии за преступления против собственности был осужден за участие в террористической организации. Он приговорен к 11 годам лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО житель сообщил силовикам о захвате ресторана террористами. Суд приговорил его к году лишения свободы условно за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

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В Нижневартовске двое жителей, отбывающих наказание в исправительной колонии, получили тюремные сроки за призывы арестантов к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета ХМАО. «Осужденный 1979 года рождения, отбывавший наказание в исправительной колонии за совершение убийства, склонял других осужденных к участию в деятельности террористической организации, осуществлял публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — сообщает ведомство. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы, уголовное дело было возбуждено по материалам РУ ФСБ Тюменской области. По информации ведомства, осужденный в колонии пользовался интернетом для пропаганды террористических идей среди заключенных. Он был задержан в первый же день после освобождения сотрудниками ФСБ и Росгвардии. Второй заключенный, соучастник первого, отбывающий наказание в той же колонии за преступления против собственности был осужден за участие в террористической организации. Он приговорен к 11 годам лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО житель сообщил силовикам о захвате ресторана террористами. Суд приговорил его к году лишения свободы условно за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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