ФСБ России вычислило координаты челябинской границы с Казахстаном

Федеральная служба безопасности России определила координаты границы России с Казахстаном на территории Челябинской области. Как следует из проекта приказа ведомства, точки прохождения разграничений рассчитаны для пяти муниципалитетов.
«Пограничную зону на территории Челябинской области, прилегающей к госгранице РФ с Казахстаном, установить в муниципальных образованиях Брединском, Карталинском, Варненском, Чесменском, Троицком муниципальных районах, Троицком городском округе. Директор Александр Бортников», — говорится в проекте документа.
Пограничному управлению службы по региону на приграничной территории предписано выполнить ряд мероприятий. В частности, предстоит установить места и определить время для въезда или прохода лиц и транспорта. Также необходимо установить предупреждающие знаки на въездах в приграничную зону.
Приказ отменит действие предшествующих ему документов. Они действовали с 2006,2007, 2012 и 2015 годов.
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