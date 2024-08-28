ФСБ России вычислило координаты челябинской границы с Казахстаном

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На границе с Белоруссией установят предупреждающие знаки
На границе с Белоруссией установят предупреждающие знаки Фото:

Федеральная служба безопасности России определила координаты границы России с Казахстаном на территории Челябинской области. Как следует из проекта приказа ведомства, точки прохождения разграничений рассчитаны для пяти муниципалитетов.

«Пограничную зону на территории Челябинской области, прилегающей к госгранице РФ с Казахстаном, установить в муниципальных образованиях Брединском, Карталинском, Варненском, Чесменском, Троицком муниципальных районах, Троицком городском округе. Директор Александр Бортников», — говорится в проекте документа.

Пограничному управлению службы по региону на приграничной территории предписано выполнить ряд мероприятий. В частности, предстоит установить места и определить время для въезда или прохода лиц и транспорта. Также необходимо установить предупреждающие знаки на въездах в приграничную зону.

Приказ отменит действие предшествующих ему документов. Они действовали с 2006,2007, 2012 и 2015 годов.

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Федеральная служба безопасности России определила координаты границы России с Казахстаном на территории Челябинской области. Как следует из проекта приказа ведомства, точки прохождения разграничений рассчитаны для пяти муниципалитетов. «Пограничную зону на территории Челябинской области, прилегающей к госгранице РФ с Казахстаном, установить в муниципальных образованиях Брединском, Карталинском, Варненском, Чесменском, Троицком муниципальных районах, Троицком городском округе. Директор Александр Бортников», — говорится в проекте документа. Пограничному управлению службы по региону на приграничной территории предписано выполнить ряд мероприятий. В частности, предстоит установить места и определить время для въезда или прохода лиц и транспорта. Также необходимо установить предупреждающие знаки на въездах в приграничную зону. Приказ отменит действие предшествующих ему документов. Они действовали с 2006,2007, 2012 и 2015 годов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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