У сотрудника челябинского миндора забрали деньги за покупку квартиры

29 августа 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Суд вернул в доход государства деньги на покупку квартиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У сотрудника миндора Челябинской области обратили в доход государства деньги, потраченные на покупку квартиры в Екатеринбурге. Причины сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В 2022 году госслужащий приобрел в собственность квартиру в Екатеринбурге стоимостью четыре миллиона рублей за средства, подаренные матерью его супруги. Однако анализ финансового состояния женщины показал, что она не обладала такой возможностью. Прокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства этой суммы», — уточнили в пресс-службе ведомства. Челябинский областной суд удовлетворил иск прокуратуры. Четыре миллиона рублей были обращены в доход государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У сотрудника миндора Челябинской области обратили в доход государства деньги, потраченные на покупку квартиры в Екатеринбурге. Причины сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В 2022 году госслужащий приобрел в собственность квартиру в Екатеринбурге стоимостью четыре миллиона рублей за средства, подаренные матерью его супруги. Однако анализ финансового состояния женщины показал, что она не обладала такой возможностью. Прокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства этой суммы», — уточнили в пресс-службе ведомства. Челябинский областной суд удовлетворил иск прокуратуры. Четыре миллиона рублей были обращены в доход государства.