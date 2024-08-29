У сотрудника челябинского миндора забрали деньги за покупку квартиры

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Клипарт. Деньги. Челябинск, бухгалтерия, деньги, рубли
Суд вернул в доход государства деньги на покупку квартиры Фото:

У сотрудника миндора Челябинской области обратили в доход государства деньги, потраченные на покупку квартиры в Екатеринбурге. Причины сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В 2022 году госслужащий приобрел в собственность квартиру в Екатеринбурге стоимостью четыре миллиона рублей за средства, подаренные матерью его супруги. Однако анализ финансового состояния женщины показал, что она не обладала такой возможностью. Прокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства этой суммы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Челябинский областной суд удовлетворил иск прокуратуры. Четыре миллиона рублей были обращены в доход государства.

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У сотрудника миндора Челябинской области обратили в доход государства деньги, потраченные на покупку квартиры в Екатеринбурге. Причины сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В 2022 году госслужащий приобрел в собственность квартиру в Екатеринбурге стоимостью четыре миллиона рублей за средства, подаренные матерью его супруги. Однако анализ финансового состояния женщины показал, что она не обладала такой возможностью. Прокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства этой суммы», — уточнили в пресс-службе ведомства. Челябинский областной суд удовлетворил иск прокуратуры. Четыре миллиона рублей были обращены в доход государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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