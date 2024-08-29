У сотрудника челябинского миндора забрали деньги за покупку квартиры

У сотрудника миндора Челябинской области обратили в доход государства деньги, потраченные на покупку квартиры в Екатеринбурге. Причины сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В 2022 году госслужащий приобрел в собственность квартиру в Екатеринбурге стоимостью четыре миллиона рублей за средства, подаренные матерью его супруги. Однако анализ финансового состояния женщины показал, что она не обладала такой возможностью. Прокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства этой суммы», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Челябинский областной суд удовлетворил иск прокуратуры. Четыре миллиона рублей были обращены в доход государства.
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