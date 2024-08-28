28 августа 2024

Власти ХМАО обозначили новые дачные кооперативы, куда бесплатно проведут газ

© Служба новостей «URA.RU»
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До конца 2028 года газ проведут почти на три тысячи садовых участков
До конца 2028 года газ проведут почти на три тысячи садовых участков Фото:

Власти Ханты-Мансийского автономного округа включили 20 дачных кооперативов в план бесплатной газификации. Всего до конца 2028 года газ проведут почти на три тысячи садовых участков.

«В автономном округе в график включили мероприятия по подключению 20 садоводческих некоммерческих товариществ. Всего до конца 2028 года будет догазифицировано 2 753 домовладения, расположенных в СНТ. Первыми уже в 2024-2025 году подведут газ к 217 участкам», — говорится в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

Сейчас в регионе также проверяют участки, к которым в перспективе могут также подключить газ. Поэтому список может расшириться. «Актуализирован и сводный план-график газификации населенных пунктов. В него включили поселок Светлый Березовского района», — уточняют в публикации.

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа включили 20 дачных кооперативов в план бесплатной газификации. Всего до конца 2028 года газ проведут почти на три тысячи садовых участков. «В автономном округе в график включили мероприятия по подключению 20 садоводческих некоммерческих товариществ. Всего до конца 2028 года будет догазифицировано 2 753 домовладения, расположенных в СНТ. Первыми уже в 2024-2025 году подведут газ к 217 участкам», — говорится в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». Сейчас в регионе также проверяют участки, к которым в перспективе могут также подключить газ. Поэтому список может расшириться. «Актуализирован и сводный план-график газификации населенных пунктов. В него включили поселок Светлый Березовского района», — уточняют в публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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