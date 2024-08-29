Главный врач городской детской поликлиники №8 Челябинска Антон Рыжий 29 августа в рамках профориентационного мероприятия ответил на вопросы школьников. Рыжий рассказал о зарплате врача-педиатра и дал советы о выборе профессии, передает корреспондент URA.RU с места события.
«В детской поликлинике №8 имени Невского есть врач-педиатр, и когда он только устраивается на работу, то сразу начинает зарабатывать 70 тысяч рублей. Тот детский врач, который хорошо работает зарабатывает от 100 до 120 рублей», — уточнил в беседе со школьниками Рыжий.
Отвечая на вопросы подростков, Рыжий заявил, что ведущими направлениями в медицине станут эндокринология и кибернетика. Главврач выразил свои мысли и о личных испытаниях в профессии, отметив, что самыми сложными моментами для него являются разговоры с матерями, чьи дети страдают от серьезных заболеваний. Кроме того, бурное обсуждение вызвал и вопрос о выборе государственной поликлиники вместо частной практики.
Антон Рыжий считает, что любой врач должен помогать бесплатно и делать все возможное для здоровья пациентов. Он отметил, что частная система здравоохранения зачастую зациклена только на получении прибыли, а не помощи людям. По словам челябинского врача, медицина — это та сфера, которая никогда не вымрет. Медицинские услуги требуются на протяжении всей жизни, начиная с родов и заканчивая старением, подчеркнул Рыжий.
«На мероприятии я отдал часть своей души подрастающему поколению, которые, возможно, станут врачами и медсестрами. Я верю, что семечко, посаженное в плодотворную почву, даст обильные плоды молодых, талантливых работников», — сообщил URA.RU Рыжий.
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