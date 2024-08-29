Челябинский детский главврач рассказал школьникам, сколько зарабатывают медики. Фото, видео

Челябинский главврач Антон Рыжий: педиатры получают от 70 до 120 тысяч рублей

29 августа 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

По словам Рыжего, зарплата педиатров может достигать 120 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный врач городской детской поликлиники №8 Челябинска Антон Рыжий 29 августа в рамках профориентационного мероприятия ответил на вопросы школьников. Рыжий рассказал о зарплате врача-педиатра и дал советы о выборе профессии, передает корреспондент URA.RU с места события. «В детской поликлинике №8 имени Невского есть врач-педиатр, и когда он только устраивается на работу, то сразу начинает зарабатывать 70 тысяч рублей. Тот детский врач, который хорошо работает зарабатывает от 100 до 120 рублей», — уточнил в беседе со школьниками Рыжий. Отвечая на вопросы подростков, Рыжий заявил, что ведущими направлениями в медицине станут эндокринология и кибернетика. Главврач выразил свои мысли и о личных испытаниях в профессии, отметив, что самыми сложными моментами для него являются разговоры с матерями, чьи дети страдают от серьезных заболеваний. Кроме того, бурное обсуждение вызвал и вопрос о выборе государственной поликлиники вместо частной практики. Антон Рыжий считает, что любой врач должен помогать бесплатно и делать все возможное для здоровья пациентов. Он отметил, что частная система здравоохранения зачастую зациклена только на получении прибыли, а не помощи людям. По словам челябинского врача, медицина — это та сфера, которая никогда не вымрет. Медицинские услуги требуются на протяжении всей жизни, начиная с родов и заканчивая старением, подчеркнул Рыжий. «На мероприятии я отдал часть своей души подрастающему поколению, которые, возможно, станут врачами и медсестрами. Я верю, что семечко, посаженное в плодотворную почву, даст обильные плоды молодых, талантливых работников», — сообщил URA.RU Рыжий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный врач городской детской поликлиники №8 Челябинска Антон Рыжий 29 августа в рамках профориентационного мероприятия ответил на вопросы школьников. Рыжий рассказал о зарплате врача-педиатра и дал советы о выборе профессии, передает корреспондент URA.RU с места события. «В детской поликлинике №8 имени Невского есть врач-педиатр, и когда он только устраивается на работу, то сразу начинает зарабатывать 70 тысяч рублей. Тот детский врач, который хорошо работает зарабатывает от 100 до 120 рублей», — уточнил в беседе со школьниками Рыжий. Отвечая на вопросы подростков, Рыжий заявил, что ведущими направлениями в медицине станут эндокринология и кибернетика. Главврач выразил свои мысли и о личных испытаниях в профессии, отметив, что самыми сложными моментами для него являются разговоры с матерями, чьи дети страдают от серьезных заболеваний. Кроме того, бурное обсуждение вызвал и вопрос о выборе государственной поликлиники вместо частной практики. Антон Рыжий считает, что любой врач должен помогать бесплатно и делать все возможное для здоровья пациентов. Он отметил, что частная система здравоохранения зачастую зациклена только на получении прибыли, а не помощи людям. По словам челябинского врача, медицина — это та сфера, которая никогда не вымрет. Медицинские услуги требуются на протяжении всей жизни, начиная с родов и заканчивая старением, подчеркнул Рыжий. «На мероприятии я отдал часть своей души подрастающему поколению, которые, возможно, станут врачами и медсестрами. Я верю, что семечко, посаженное в плодотворную почву, даст обильные плоды молодых, талантливых работников», — сообщил URA.RU Рыжий.