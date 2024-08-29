Закончены следственные работы по месту жительства экс-замминистра обороны Попова

Попов отправлен под арест в СИЗО
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Правоохранительные органы закончили работу по месту жительства экс-замглавы Минобороны Павла Попова, против которого возбудили дело о хищении. Сам генерал был отправлен в СИЗО.
«Правоохранительные органы завершили работу по месту жительства арестованного бывшего замминистра обороны Павла Попова», — передает журналист РИА Новости. Сейчас военный отправлен под арест в СИЗО до конца октября.
Сообщалось, что Попова обвиняют в хищениях в парке «Патриот». Сам генерал вину не признает. Его защита намерена обжаловать арест.
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