Закончены следственные работы по месту жительства экс-замминистра обороны Попова

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Отставка в Минообороны РФ, Попов Павел
Попов отправлен под арест в СИЗО Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Правоохранительные органы закончили работу по месту жительства экс-замглавы Минобороны Павла Попова, против которого возбудили дело о хищении. Сам генерал был отправлен в СИЗО.

«Правоохранительные органы завершили работу по месту жительства арестованного бывшего замминистра обороны Павла Попова», — передает журналист РИА Новости. Сейчас военный отправлен под арест в СИЗО до конца октября.

Сообщалось, что Попова обвиняют в хищениях в парке «Патриот». Сам генерал вину не признает. Его защита намерена обжаловать арест.

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Правоохранительные органы закончили работу по месту жительства экс-замглавы Минобороны Павла Попова, против которого возбудили дело о хищении. Сам генерал был отправлен в СИЗО. «Правоохранительные органы завершили работу по месту жительства арестованного бывшего замминистра обороны Павла Попова», — передает журналист РИА Новости. Сейчас военный отправлен под арест в СИЗО до конца октября. Сообщалось, что Попова обвиняют в хищениях в парке «Патриот». Сам генерал вину не признает. Его защита намерена обжаловать арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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