Закончены следственные работы по месту жительства экс-замминистра обороны Попова

29 августа 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Попов отправлен под арест в СИЗО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Правоохранительные органы закончили работу по месту жительства экс-замглавы Минобороны Павла Попова, против которого возбудили дело о хищении. Сам генерал был отправлен в СИЗО. «Правоохранительные органы завершили работу по месту жительства арестованного бывшего замминистра обороны Павла Попова», — передает журналист РИА Новости. Сейчас военный отправлен под арест в СИЗО до конца октября. Сообщалось, что Попова обвиняют в хищениях в парке «Патриот». Сам генерал вину не признает. Его защита намерена обжаловать арест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правоохранительные органы закончили работу по месту жительства экс-замглавы Минобороны Павла Попова, против которого возбудили дело о хищении. Сам генерал был отправлен в СИЗО. «Правоохранительные органы завершили работу по месту жительства арестованного бывшего замминистра обороны Павла Попова», — передает журналист РИА Новости. Сейчас военный отправлен под арест в СИЗО до конца октября. Сообщалось, что Попова обвиняют в хищениях в парке «Патриот». Сам генерал вину не признает. Его защита намерена обжаловать арест.