Самолет Як-42, на котором находилась хоккейная команда «Локомотив», разбился при взлете из ярославского аэропорта. Трагедия произошла 7 сентября 2011 года. О версиях крушения, списке погибших и единственном выжившем — в материале URA.RU.
Версии крушения
Официальной версией крушения воздушного судна Як-42 стала ошибка одного из пилотов. При наборе скорости для взлета самолет не смог оторваться от земли. Один из пилотов начал жать на тормоз, чтобы отменить взлет, но понял, что судно бы не успело остановиться к концу взлетной полосы. Когда же самолет взлетел, набранной скорости не хватило и он рухнул.
Ответственного за допуск экипажа к полёту Вадима Тимофеева осудили на пять лет. По версии следствия, он допустил ошибку при выборе экипажа, который не имел права пилотировать Як-42 из-за того, что не прошел переобучение и не был готов к особенностям таких самолетов.
«Я не верю, что пилоты в течение такого длительного времени жали на тормоза, и никто из лётчиков не верит», — сообщает Тимофеев. Его слова приводят в Life.ru. Тимофеева амнистировали прямо в зале суда.
По версии осужденного, основной причиной катастрофы стало нарушение центровки (расположение пассажиров и багажа, — прим. URA.RU). В официальной версии его заставляет сомневаться тот факт, что экипаж самолета был высококлассным, с большим опытом полетов.
В версию вины пилотов не поверили также родственники погибших. Было проведено независимое расследование с участием ведущего эксперта России по авиакатастрофам Валентина Дудина, а так же лётчиков-испытателей первого класса Владимира Герасимова и Александра Акименкова. Они выявили, что причиной крушения стали аэродинамические и конструктивные недостатки Як-42. По мнению экспертов, если самолет был поднят в воздух, то изначально предпосылок к аварийной ситуации не было.
Список погибших в крушении Як-42 под Ярославлем
Тренерский штаб:
Брэд Байрон Маккриммон — главный тренер;
Игорь Королёв — старший тренер;
Александр Карповцев — тренер;
Николай Кривоносов — тренер;
Евгений Сидоров — тренер-методист.
Форварды:
Александр Васюнов, 23 года;
Йозеф Вашичек, 30 лет;
Павол Демитра, 36 лет;
Александр Калянин, 23 года;
Андрей Кирюхин, 24 года;
Никита Клюкин, 21 год;
Ян Марек, 31 год;
Сергей Остапчук, 21 год;
Павел Снурницын, 19 лет;
Даниил Собченко, 20 лет;
Иван Ткаченко, 31 год;
Геннадий Чурилов, 24 года;
Артём Ярчук, 21 год;
Александр Галимов, 26 лет.
Защитники:
Виталий Аникеенко, 24 года;
Михаил Баландин, 31 год;
Роберт Дитрих, 25 лет;
Марат Калимулин, 23 года;
Карел Рахунек, 32 года;
Карлис Скрастиньш, 37 лет;
Павел Траханов, 33 года;
Юрий Урычев, 20 лет;
Максим Шувалов, 18 лет;
Руслан Салей, 36 лет.
Вратари:
Стефан Даниэль Патрик Лив, 30 лет;
Александр Вьюхин, 38 лет.
Технический персонал:
Юрий Бахвалов — техник;
Александр Беляев — техник/массажист;
Евгений Куннов — массажист;
Вячеслав Кузнецов — массажист;
Андрей Зимин — врач;
Владимир Пискунов — администратор.
Спортсмены могли улететь в другой день
В сентябре 2011 года в Ярославле проходил международный политический форум. 7 сентября в город приехали сотни политиков и около полутысячи журналистов со всего мира. Бывший пресс-секретарь «Локомотива» Владимир Малков вспоминал, что был очень загружен в дни проведения форума, и вместе с руководством команды долго решал, в какой день вылетать — 6 или 7 сентября. В итоге выбрали 7 число.
Путин и 100 тысяч человек пришли попрощаться с погибшими из «Локомотива»
Закрытые гробы погибшей при крушении команды выставили на спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. На прощание с хоккеистами пришли более 100 тысяч человек, они тянулись потоком, несмотря на дождь. Попрощаться с хоккеистами пришел и бывший в то время председателем правительства Владимир Путин.
«Более 100 тысяч человек часами стояли под дождем, чтобы пройти мимо гробов любимых игроков и положить цветы к их портретам. До сих пор помню море зонтов перед центральным входом комплекса. Это одно из самых сильных впечатлений в моей жизни», — рассказал бывший пресс-секретарь регионального УМВД Александр Шиханов. Его слова передает 76.ru.
Что известно о единственном выжившем
После катастрофы в ярославскую Соловьевскую больницу увезли двоих выживших — хоккеиста Александра Галимова и бортинженера Александра Сизова. 8 сентября их перевезли в московские НИИ: имени Вишневского и НИИ имени Склифосовского соответственно. Спустя пять дней после крушения, так и не придя в сознание, Галимов скончался.
Сизов же проходил долгое лечение в НИИ Москвы. После — вернулся в родной город Жуковский и продолжил работать по профессии. На протяжении 13 лет, которые минули со дня трагедии, он не общался о случившемся с журналистами, не заходил месяцами в соцсети, когда ему поступали сообщения с вопросами о трагедии. Каждый год, при приближении годовщины крушения, он уезжает из города.
Кто из детей погибших хоккеистов «Локомотива» ушел в спорт
Двое детей погибших в катастрофе хоккеистов стали спортсменами. Сын бывшего вратаря «Локомотива» Стефана Лива — Херман Лив, потерявший отца в пять лет, пошел по его стопам. Он стал вратарем в молодежной шведской команде «Эребру». Во время игры за команду U20, во время регулярного чемпионата он провел 36 матчей и одержал 20 побед. Коэффициент его надежности: 2,82 и 88,6% отраженных бросков.
А сын форварда Павола Демитра, Лукас Демитра, провел 31 игру в качестве нападающего в составе основной команды футбольного клуба Словакии «Тренчин». За эти матчи Демитра сделал две результативные передачи и забил два гола. В июле 2024 вторая команда американского футбольного клуба «Сент-Луис» заключила контракт до 2025 года с юным нападающим. Стоимость Демитры на футбольном портале Transfermarkt оценивается в 100 тысяч евро.
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