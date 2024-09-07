Кандидат в губернаторы ХМАО Сердюк предложил создать министерство счастья

Один из трех кандидатов на пост главы ХМАО Михаил Сердюк предложил создать в округе министерство счастья. Ведомству нужно будет заботиться о югорчанах и приобщать население к здоровому образу.
«Сердюк считает, что министерству счастья стоит занимается профильными обязанностями, обволакивая заботой каждого югорчанина. Он намерен оздоровить Югру, убрав сахар, заставить проходить по 10 тысяч шагов, минимизировать норму употребления яичных желтков и ввести в рацион жителей пару бокалов красного сухого вина. Также министерству счастья предстоит заняться вопросами женской удовлетворенности», — передает из зала заседания окружной думы корреспондент URA.RU.
Также Сердюк заявил, что в случае избрания губернатором ХМАО оптимизирует чиновничий аппарат внедрением искусственного интеллекта и будет использовать ChatGPT. «Чиновников меньше — людям легче», — заявил кандидат.
На пост главы округа претендуют врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук, депутат окружной думы Алексей Савинцев, гендиректор ООО «Югранефтеразведка» Михаил Сердюк. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с заседания югорского парламента и последующей церемонии инаугурации губернатора.
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