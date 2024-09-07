Сегодня депутаты окружной думы выберут губернатора Югры. На пост главы региона представлены врио главы региона Руслан Кухарук и парламентарии Алексей Савинцев и Михаил Сердюк. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с заседания югорского парламента и последующей церемонии инаугурации губернатора.
10:07 08.09.2024 Депутаты прошли регистрацию и приняли проект повестки выборов губернатора.
10:03 08.09.2024 Заседание думы ХМАО начинается
09:51 08.09.2024 На выборы губернатора Югры в Ханты-Мансийск приехали VIP-гости. В заседании окружного парламента и инаугурации главы региона примет участие уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова, депутаты Госдумы Павел Завальный и Эрнест Валеев и многие другие. Сейчас политэлиты занимают места в зале заседаний окружной Думы.
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