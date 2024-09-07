07 сентября 2024
06 сентября 2024

Депутаты избирают нового губернатора ХМАО. Онлайн-трансляция

Единый день голосования: дума ХМАО избирает нового губернатора
© Служба новостей «URA.RU»
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Адресники. Ханты-Мансийск, дума хмао
В Единый день голосования депутаты ХМАО выбирают нового губернатора Фото:

Сегодня депутаты окружной думы выберут губернатора Югры. На пост главы региона представлены врио главы региона Руслан Кухарук и парламентарии Алексей Савинцев и Михаил Сердюк. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с заседания югорского парламента и последующей церемонии инаугурации губернатора.

10:07 08.09.2024 Депутаты прошли регистрацию и приняли проект повестки выборов губернатора.

10:03 08.09.2024 Заседание думы ХМАО начинается

09:51 08.09.2024 На выборы губернатора Югры в Ханты-Мансийск приехали VIP-гости. В заседании окружного парламента и инаугурации главы региона примет участие уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова, депутаты Госдумы Павел Завальный и Эрнест Валеев и многие другие. Сейчас политэлиты занимают места в зале заседаний окружной Думы.

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Сегодня депутаты окружной думы выберут губернатора Югры. На пост главы региона представлены врио главы региона Руслан Кухарук и парламентарии Алексей Савинцев и Михаил Сердюк. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с заседания югорского парламента и последующей церемонии инаугурации губернатора. 10:07 08.09.2024 Депутаты прошли регистрацию и приняли проект повестки выборов губернатора. 10:03 08.09.2024 Заседание думы ХМАО начинается 09:51 08.09.2024 На выборы губернатора Югры в Ханты-Мансийск приехали VIP-гости. В заседании окружного парламента и инаугурации главы региона примет участие уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова, депутаты Госдумы Павел Завальный и Эрнест Валеев и многие другие. Сейчас политэлиты занимают места в зале заседаний окружной Думы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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