12 сентября 2024

Власти Югорска отказались оплачивать уборку и вывоз снега из дворов

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Югорска отказались оплачивать уборку и вывоз снега из дворов
Власти Югорска отказались оплачивать уборку и вывоз снега из дворов Фото:

Мэрия Югорска не будет заключать муниципальные контракты на уборку и вывоз снега со дворов, а также проездов, теперь эти услуги оказывают управляющие компании за счет жителей города. Об этом URA.RU сообщил заместитель главы Югорска Алексей Шибанов.

«Собственники оплачивают уборку и вывоз снега с внутридворовых проездов, которые входят в границы земельных участков многоквартирных домов. То есть тех земельных участков, собственником которых являются жильцы многоквартирного дома. Обязанность собственников квартир жилых домов вывозить снег с придомовых территорий регламентируется госстандартом», — пояснил агентству Шибанов.

В управляющей компании заявили, что на общедомовых собраниях жителям предлагается утвердить положение в договоре управления об оплате не круглогодично, а только за фактически выполненные работы. В случае непринятия этого решения, плата может начисляться по установленному органом местного самоуправления тарифу. «В любом случае вопрос по вывозу снегу необходимо решать совместно с собственниками и управляющими компаниями», — пояснила URA.RU директор ООО «Южное ЖЭУ» Алена Шкапо.

Ранее URA.RU писало, что жителям ХМАО в сентябре пришла платежка ЖКХ за вывоз снега. Это вызвало возмущение горожан.

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Мэрия Югорска не будет заключать муниципальные контракты на уборку и вывоз снега со дворов, а также проездов, теперь эти услуги оказывают управляющие компании за счет жителей города. Об этом URA.RU сообщил заместитель главы Югорска Алексей Шибанов. «Собственники оплачивают уборку и вывоз снега с внутридворовых проездов, которые входят в границы земельных участков многоквартирных домов. То есть тех земельных участков, собственником которых являются жильцы многоквартирного дома. Обязанность собственников квартир жилых домов вывозить снег с придомовых территорий регламентируется госстандартом», — пояснил агентству Шибанов. В управляющей компании заявили, что на общедомовых собраниях жителям предлагается утвердить положение в договоре управления об оплате не круглогодично, а только за фактически выполненные работы. В случае непринятия этого решения, плата может начисляться по установленному органом местного самоуправления тарифу. «В любом случае вопрос по вывозу снегу необходимо решать совместно с собственниками и управляющими компаниями», — пояснила URA.RU директор ООО «Южное ЖЭУ» Алена Шкапо. Ранее URA.RU писало, что жителям ХМАО в сентябре пришла платежка ЖКХ за вывоз снега. Это вызвало возмущение горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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