Российские специалисты провели «вскрытие» Storm Shadow

Российские специалисты приступили к изучению боевых частей ракеты Storm Shadow
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Российские специалисты извлекли части ракеты Storm Shadow/SCALP для изучения
Российские специалисты извлекли части ракеты Storm Shadow/SCALP для изучения Фото:

Российские специалисты начали детальное изучение крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. Об этом они сами сообщили журналисты.

«Это донная часть боевой части ракеты Storm Shadow/SCALP. Донная часть основного боевого заряда. В ней находится взрыватель, промежуточный заряд, который инициирует боевую часть ракеты», — заявили специалисты изданию РИА Новости. Он также добавил, что ракета предназначена для пробития укреплений и уничтожения как живой силы, так и фортификационных сооружений. В процессе исследования были извлечены другие части ракеты, которые предстоит изучить.

Storm Shadow/SCALP — это дальнобойные крылатые ракеты производства Великобритании и Франции, которые поставляются ВСУ. Россия рассматривает эти поставки как прямое вовлечение стран НАТО в конфликт и предупреждает о возможных последствиях. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что вооружение, доставляемое Украине, становится законной целью для России, подчеркивая прямое участие США и НАТО в конфликте.

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Российские специалисты начали детальное изучение крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. Об этом они сами сообщили журналисты. «Это донная часть боевой части ракеты Storm Shadow/SCALP. Донная часть основного боевого заряда. В ней находится взрыватель, промежуточный заряд, который инициирует боевую часть ракеты», — заявили специалисты изданию РИА Новости. Он также добавил, что ракета предназначена для пробития укреплений и уничтожения как живой силы, так и фортификационных сооружений. В процессе исследования были извлечены другие части ракеты, которые предстоит изучить. Storm Shadow/SCALP — это дальнобойные крылатые ракеты производства Великобритании и Франции, которые поставляются ВСУ. Россия рассматривает эти поставки как прямое вовлечение стран НАТО в конфликт и предупреждает о возможных последствиях. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что вооружение, доставляемое Украине, становится законной целью для России, подчеркивая прямое участие США и НАТО в конфликте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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