На мигранта, домогавшегося до девочек в Нижнем Тагиле, заведут уголовное дело

16 сентября 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Следователи начали доследственную проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело на мигранта, который приставал к несовершеннолетним девочкам в Нижнем Тагиле, пытаясь их обнять и поцеловать. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад», — следует из сообщения. Следователи уже организовали доследственную проверку. Инцидент произошел 13 сентября. Мужчина сперва попытался силой утащить с собой 12-летнюю школьницу, однако ей удалось отбиться и убежать. После этого он нашел себе вторую жертву — 10-летнюю девочку. Мигрант также пытался ее поцеловать и обнять, но ей удалось скрыться в пункте выдачи Ozon. Туда же забежал нападавший, которого со скандалом выпроводила сотрудница ПВЗ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело на мигранта, который приставал к несовершеннолетним девочкам в Нижнем Тагиле, пытаясь их обнять и поцеловать. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад», — следует из сообщения. Следователи уже организовали доследственную проверку. Инцидент произошел 13 сентября. Мужчина сперва попытался силой утащить с собой 12-летнюю школьницу, однако ей удалось отбиться и убежать. После этого он нашел себе вторую жертву — 10-летнюю девочку. Мигрант также пытался ее поцеловать и обнять, но ей удалось скрыться в пункте выдачи Ozon. Туда же забежал нападавший, которого со скандалом выпроводила сотрудница ПВЗ.