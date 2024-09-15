15 сентября 2024

На мигранта, домогавшегося до девочек в Нижнем Тагиле, заведут уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Центрального района, Арсен Симонов. Челябинск, уголовное дело, прокурор, суд
Следователи начали доследственную проверку Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело на мигранта, который приставал к несовершеннолетним девочкам в Нижнем Тагиле, пытаясь их обнять и поцеловать. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад», — следует из сообщения. Следователи уже организовали доследственную проверку.

Инцидент произошел 13 сентября. Мужчина сперва попытался силой утащить с собой 12-летнюю школьницу, однако ей удалось отбиться и убежать. После этого он нашел себе вторую жертву — 10-летнюю девочку. Мигрант также пытался ее поцеловать и обнять, но ей удалось скрыться в пункте выдачи Ozon. Туда же забежал нападавший, которого со скандалом выпроводила сотрудница ПВЗ.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело на мигранта, который приставал к несовершеннолетним девочкам в Нижнем Тагиле, пытаясь их обнять и поцеловать. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад», — следует из сообщения. Следователи уже организовали доследственную проверку. Инцидент произошел 13 сентября. Мужчина сперва попытался силой утащить с собой 12-летнюю школьницу, однако ей удалось отбиться и убежать. После этого он нашел себе вторую жертву — 10-летнюю девочку. Мигрант также пытался ее поцеловать и обнять, но ей удалось скрыться в пункте выдачи Ozon. Туда же забежал нападавший, которого со скандалом выпроводила сотрудница ПВЗ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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